Nicoletti: “Il turismo è il motore trainante di Matera. Punteremo su promozione, innovazione e valorizzazione del territorio”.

“Il turismo rappresenta uno dei pilastri del nostro programma amministrativo. Vogliamo rafforzare il posizionamento della nostra città nei mercati turistici nazionali e internazionali, puntando su un’offerta integrata, armoniosa e sostenibile“. È quanto dichiara il candidato sindaco Antonio Nicoletti, illustrando le linee guida della strategia turistica per il rilancio economico e culturale del territorio materano. In quest’ottica, propone l’elaborazione condivisa di un piano strategico per il turismo, da costruire insieme con le imprese locali, le associazioni di categoria e gli operatori del settore per uno sviluppo che non solo promuova Matera come destinazione, ma che le consenta anche di preservare il suo patrimonio e la sua identità. “La pianificazione è fondamentale per una città che vive di turismo ogni giorno – aggiunge Nicoletti -. Le azioni di promozione e di qualificazione e rafforzamento dell’offerta per il rilancio del settore, vanno coordinate e realizzate con competenza, anche grazie a un supporto tecnico a servizio dell’amministrazione comunale e del settore. Iniziative come Matera capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026, poi, saranno occasioni di partecipazione e di programmazione culturale”.

I due obiettivi principali saranno estensione della stagione turistica e rafforzamento/qualificazione dell’offerta, cui concorreranno attività di interesse anche dei quartieri, che oltre ai Sassi dovranno entrare nel sistema dell’offerta. Uno dei punti centrali sarà l’estensione dei flussi turistici oltre i Sassi e il centro storico, coinvolgendo anche le aree urbane dal grande potenziale inespresso. “Ci sono quartieri e luoghi di questa città straordinaria che esprimono un potenziale ancora non riconosciuto e messo a valore – rimarca Nicoletti- che annuncia la proposta di candidare a patrimonio Unesco la festa patronale in onore di Maria Ss. della Bruna e sottolinea la necessità di una programmazione pluriennale di attività culturali e artistiche che rappresentino un’opportunità di crescita per artisti e operatori di discipline contemporanee, potenziando strumenti e nuove tecnologie. “Matera deve tornare ad essere città dinamica e baricentro di un sistema turistico territoriale ampio, con un’offerta che deve svariare dalla cultura all’arte, dal mare all’ambiente, dell’enogastronomia al cicloturismo. Dobbiamo intensificare una relazione attiva con reti territoriali delle regioni limitrofe – conclude Nicoletti -, valorizzando asset strategici come la vicinanza ad aeroporti o porti turistici (potenziando il trasporto) e lavorando sullo sviluppo delle reti di connessione, dei servizi e delle infrastrutture con il supporto delle istituzioni regionali e nazionali”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.