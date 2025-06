Nicoletti ”giapponese” un inchino di gratitudine per Matera

Poche parole, tanta emozione e un ringraziamento a tanti, dalla famiglia agli esponenti politici che hanno creduto in lui, a quanti lo hanno votato o non lo hanno e Antonio Nicoletti,neo sindaco di Matera con undici consiglieri a sostegno su 32 , nel saluto finale in piazza Vittorio Veneto dopo il risultato vincente nel ballottaggio contro Roberto Cifarelli. E ha ringraziato anche lui con un lungo inchino, preso dalla tradizione giapponese, che è tanto più sentito quanto è più lungo, tanto da ripeterlo tre volte nel saluto agli elettori, prima di passare la parola per un breve saluto al candidato Nunzio Sarra che ha contagiato con il suo sorriso l’intesa coalizione di centro destra.



Selfies e fuochi d’artificio, imbuto e maglia iconica con il ”Vota Antonio” di Totò e la indicazione delle priorità da portare avanti nel mandato, a cominciare dalla rilancio della macchina comunale per renderla più operativa nei confronti dei cittadini. E poi Matera, punto di riferimento per il territorio, la Basilicata, il Mezzogiorno. Domani è un altro giorno. Quello del possibile insediamento al Palazzo di Città, in attesa della convalida degli eletti. Poi il confronto in consiglio per una maggioranza che lavori con lui, per Matera, sulle cose da fare. Buon lavoro. Anche per gli altri, alle prese con l’analisi del voto…