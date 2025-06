Nicoletti ‘’chiude’’ alle 21.00 e pensa al rilancio della macchina comunale

Comizio in piazza Vittorio Veneto,per venerdì 6 giugno, per il candidato del centrodestra Antonio Nicoletti che continua a battere la città in lungo e in largo e a soffermarsi sui problemi e temi. Tra questi il funzionamento della macchina comunale e il rapporto con i cittadini. Non entra nei particolari,sul come, quando, con quali risorse e dove intervenire, ma disegna un quadro di quello che vorrebbe fare interpretando le esigenze dei cittadini.

IL COMUNICATO STAMPA

Nicoletti: “Una nuova e moderna organizzazione degli uffici comunali. Più accoglienza, più efficienza ed efficacia al servizio dei cittadini”

“Gli uffici comunali vanno rafforzati, rimodernati e sostenuti, devono diventare luoghi dove il cittadino si senta accolto, ascoltato e rispettato”. Il candidato sindaco Antonio Nicoletti lancia un punto centrale del suo programma: una nuova visione per la pubblica amministrazione locale.

“Per troppo tempo – dichiara Nicoletti – i cittadini hanno vissuto il rapporto con il Comune come un ostacolo da superare, un percorso a ostacoli fatto di burocrazia e attese infinite. Questo non deve accadere. Serve un nuovo rapporto tra i cittadini e gli uffici comunali, che devono essere il volto buono dell’amministrazione”.

Il progetto di Nicoletti prevede un rimodernamento degli spazi, per renderli funzionali, accessibili e dignitosi, ma anche una migliore accoglienza e comunicazione con il pubblico da parte del personale. Inoltre, è prevista anche la semplificazione dei servizi attraverso la digitalizzazione, finalizzata a eliminare lungaggini burocratiche e avere facile accesso da remoto.

“Il Comune deve essere moderno e vicino ai cittadini e ai loro problemi. Il nostro programma prevede il rinnovamento della macchina comunale, con l’obiettivo di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, e il rafforzamento di settori che incidono nella vita delle persone più fragili come ad esempio le politiche sociali, o settori da cui dipende lo sviluppo, come il turismo e la cultura, e i settori tecnici a partire dall’Ufficio Sassi. Avremo inoltre una gestione attenta, trasparente e responsabile delle risorse disponibili, in recepimento al tempo stesso delle reali esigenze e necessità della cittadinanza”, conclude Nicoletti. “Solo attraverso la partecipazione, la trasparenza e l’ascolto potremo costruire un Comune che funziona davvero. La gestione della spesa pubblica è un tema tecnico, ma i suoi effetti sono profondamente politici e riguardano la qualità della vita di tutti noi”.

Matera, 5 giugno 2025

Nicoletti Sindaco per Matera