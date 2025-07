Nicoletti annuncia : lunedì la giunta !

Il sindaco di Matera ha affidato a un post a commento della partecipazione a un convegno sull’Ente Parco della Murgia materana svoltosi venerdì scorso a Montescaglioso, pubblicato sulla sua pagina social che ” Lunedì 7 luglio, in vista del consiglio comunale, ci sarà la Giunta, e che il dialogo sarà alla base di tutta la consiliatura. Ma l’avevo già detto- conclude- in campagna elettorale”. Annuncio pubblicato nella serata di sabato 5 luglio, dopo aver rinviato a domenica 6 l’incontro di approfondimento con i ”riformisti” di Roberto Cifarelli e con gli altri, in relazione alle ”aperture” emerse in consiglio comunale. E per la giunta c’è attesa per i nomi, anche se qualcuno circola già. Ma esperienza insegna, ricordando la massima dell’allenatore Giovanni Trapattoni” Non dire gatto se non l’hai messo nel sacco”. E qui la curiosità è tanta sul percorso che dovrà supportare l’esecutivo che deve tener conto della oggettiva condizione di ‘anatra zoppa’. Aperture? Sorprese? Patto di consiliatura? Mille ipotesi. Antonio Nicoletti, in relazione all’annuncio fatto, dovrebbe aver tutto chiaro, compresi i rischi che il percorso comporta. Senza dimenticare il rebus con inevitabili ”mal di pancia”da una parte e dell’altra per la scelta del presiedente del consiglio comunale. Ma Nicoletti è stato illuminato dal Santo Guerriero.Non dimenticate il post… scritto dopo essere stato nell’Abbazia di Montescaglioso, dedicata a San Michele Arcangelo.

