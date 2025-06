Nicoletti al lavoro per la giunta. E con una delega alla Provvidenza..

La domanda se nella nuova giunta, ci sarà una delega innovativa gliela abbiamo fatta a conclusione del voto per l’aggiornamento della seduta consigliare al 7 luglio,in prima convocazione, e il 9 in seconda. Subito dopo i saluti di rito e di congratulazioni dei consiglieri, a cominciare da Roberto Cifarelli, che in consiglio ha ribadito la necessità di trasformare un problema in una grande opportunità per la città ”… Qualche idea ce l’ho, non mi fate parlare-ha detto il sindaco Antonio Nicoletti. Qualche idea c’è , ma rispetto alla strada che abbiamo intrapreso, intendo condividerla anche con gli altri. Una giunta mista, politico-tecnica? Può anche darsi . Non mettiamo limiti alla Provvidenza e alla capacità di dialogo che contraddistingue la capitale della cultura e del dialogo 2026 . Un assessorato alla Provvidenza… chissà e per una giunta che dovrà superare l’effetto ”anatra zoppa” ci vuole eccome, accanto a un alto senso di responsabilità.

E a quanto pare siamo sulla buona strada a giudicare dal dibattito consiliare, con apprezzamenti,suggerimenti, auspici venuti dai candidati sindaci Roberto Cifarelli, Domenico Bennardi e Vincenzo Santochirico, alcuni distinguo, precisazioni soprattutto da parte dei consiglieri di centro destra Doriano Manuello ( Io Sud), Toto Augusto ( Fdi) che hanno ricordato al sindaco l’area da cui proviene e Rocco Buccico che in maniera ironica si è soffermato anche sulla carica ( altro argomento spinoso) della presidenza del consiglio, ricordato a Donato Braia ( Matera democratica) che l’ha fatto per un giorno di non farci l’abitudine…Del resto sia nel centro destra che tra i ”riformisti” di Roberto Cifarelli ci sono consiglieri che hanno conseguito una gran messe di voti e ambiscono, giustamente, a ricoprire un incarico senz’altro più durevole rispetto a un assessorato a tempo. Vedremo le trattative che, con intensità diversa, continuano.



“Il dialogo è cominciato già la sera del risultato elettorale -ha detto Antonio Nicoletti- con una telefonata degli altri candidati sindaci, con una telefonata di auguri per una persona ma per la città. Da questo punto di partenza e con una doppia priorità rivolta alla mia coalizione ho cominciato a costruire una ipotesi di governo , di un esecutivo per la nostra città. Sono stati 20 giorni che mi hanno visto coinvolto pienamente all’interno di una macchina amministrativa , che viene da quasi un anno di gestione commissariale. Ringrazio, ancora una volta, chi mi ha preceduto però è percepita l’esigenza di un governo. Proprio da questa esigenza e la responsabilità di tutte le forze politiche di dialogare e di costruire una opportunità stabile di governo”. Quanto alla formazione della giunta, e se come pare, sarà tecnico politica, il sindaco non si è sbilanciato.

”Una giunta tecnico politica ? Sicuramente lavoreremo sui contenuti e sul bene comune-ha precisato Nicoletti- Altri dettagli, e lo avete ascoltato nel corso del dibattito, c’è un clima assolutamente collaborativo e questo mi rasserena e mi rende anche orgoglioso di come sia andato questo primo incontro in questa assise. Sicuramente avremo una rosa di nomi per il prossimo consiglio comunale, parto dai temi ,i contenuti dei nostri cittadini e di quanto detto in campagna elettorale su bene comune, sviluppo, cultura lavoro , parole sotto le quali si delineano progetti . Sono ottimista, soprattutto dopo un’assemblea come questa”



IL COMUNICATO STAMPA

Si è tenuto questo pomeriggio, nella sala Pasolini di via Sallustio, il consiglio comunale di Matera. Sono stati approvati i punti all’ordine del giorno riguardanti la convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti e il giuramento del Sindaco.

Prima di affrontare il terzo punto, a seguito dell’intervento del sindaco Antonio Nicoletti, la seduta è stata aggiornata al prossimo 7 luglio in prima convocazione, e al 9 luglio in seconda convocazione, per la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno.



Di seguito l’intervento del sindaco Antonio Nicoletti.

“Ringrazio i cittadini e le cittadine di Matera, che mi hanno consegnato la loro fiducia scegliendomi per governare la nostra amata città. Oggi, con questo giuramento solenne, è iniziata per me una stagione in cui la mia persona, le mie idee, le mie competenze, il mio tempo, la mia vita, saranno al servizio pieno e totale della nostra città. Sono qui ad impegnarmi di fronte – e insieme – a persone che hanno a cuore Matera. La nostra comunità ha attraversato le tempeste della campagna elettorale, ma la nave è arrivata in porto. Sono e sarò il sindaco di tutti, trasparente e fedele ai principi del buon governo, come merita una città come la nostra, la città in cui tutti noi, con orgoglio, abbiamo costruito le nostre vite e in cui si dipanano giorno dopo giorno le nostre relazioni. Con le cittadine e con i cittadini di Matera abbiamo una grande responsabilità: avvicinare i cittadini alle istituzioni, ricostruendo un patto che si è perso e che si basa non solo sulla Costituzione e sulle leggi, ma anche su una parola che si chiama “fiducia”. Penso soprattutto ai giovani, che sono il nostro futuro, ma anche agli anziani, con la loro saggezza e la delicatezza delle loro esigenze.



Dalla proclamazione a oggi, sto vivendo dall’interno del “palazzo” le tensioni che animano la macchina amministrativa. Ho toccato con mano le necessità e le urgenze che la città vive, dallo sfalcio dell’erba alla gestione del rischio incendi, dall’organizzazione in sicurezza della nostra festa, alle tante esigenze del mondo sportivo, dai servizi alle famiglie e ai più deboli, al lavoro e all’occupazione, dall’abbattimento delle barriere architettoniche alla qualità e rigenerazione urbana, e potrei continuare a lungo …

Non iniziamo da zero, potrei dire “ricomincio da tre”: abbiamo in eredità progetti che vanno indietro all’amministrazione de Ruggieri, iniziative del governo Bernardi e della gestione del Commissario Ruberto. Ciò che c’è di buono è un’ottima base per costruire e partire più in fretta. La città, infatti, guarda avanti: siamo prossimi al rilascio dell’autorizzazione per la ZES, a conclusione della conferenza dei servizi ministeriale; abbiamo l’orizzonte della Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo; abbiamo tanto tanto tanto da fare, con tanta urgenza.

È viva l’urgenza di dotare questa città di un esecutivo, ed è altrettanto importante che questo esecutivo abbia una prospettiva possibile di stabilità. Ho cercato il dialogo e ascoltato, in questi giorni, le forze politiche tutte, a partire ovviamente dalla mia coalizione e poi tutti i gruppi consiliari. Sono felice di aver ricevuto da Cifarelli, Santochirico e Bennardi, l’apertura a un percorso possibile in cui incontrarsi partendo dalle esigenze della città, dalle opportunità da costruire gli obiettivi da raggiungere, nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini.

Per questi motivi, pur avendo previsto la presentazione della giunta in questa seduta, e dopo aver acquisito la disponibilità delle parti politiche, propongo di aggiornare i successivi punti all’ordine del giorno alle date del 7 luglio in prima convocazione e del 9 in seconda”.