Nicola Zaccara alla guida del Pld di Basilicata

E con lui a Matera, al termine dei lavori del 1 ^ congresso regionale, è stato composta anche il direttivo, composto da Alessandro Gioia, Maria Teresa Castelluccio, Pietro Montemurro e Khateeja Bibi Seenath.E Zaccara ha indicato nella mozione politica cosa intende fare per dare uno scossone al sistema Basilicata, che sta subendo tutti i contraccolpi di una economia stagnante, il taglio di servizi che stanno causano un aumento della emigrazione a cominciare da quella giovanile, che è il futuro della Basilicata. Ha affidato a un documento senza fronzoli percorsi da battere e obiettivi da raggiungere ” Libertà, responsabilità, sviluppo. Una Basilicata che cresce valorizzando la persona” .E ha toccato i temi di economia e produttività, lavoro e opportunità,con una serie di proposte per creare le condizioni contro lo spopolamento e indurre i giovani a restare, ambiente e territorio, acqua e bacini idrici, rifiuti nucleari, partecipazione e democrazia, Basilicata vista dal di fuori e poi le priorità su scuola, sicurezza e garantismo. Poi le conclusioni con ”Il Partito liberaldemocratico di Basilicata- ha detto Zaccara- che vuole guidare una stagione di riforme, fondata su libertà, responsabilità e innovazione. Un progetto che metta al centro l’individuo, la sua dignità, il suo talento e la sua capacità di contribuire a una comunità aperta e dinamica”. I lavori sono stati aperti con i saluti di Piero Ruggi, vicepresidente dell’Assemblea Nazionale del Partito Liberaldemocratico e introdotti da Giuseppe Gravela, componente della Segreteria Nazionale del Partito Liberaldemocratico. Poi gli interventi di esponenti dei partiti, in particolare, e da rappresentanti della società civile.

