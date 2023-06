Nicola Pavese: sulla ferrovia “doverose precisazioni”

E il presidente dell’Associazione ferrovia nazionale, che continua a battersi con costanza per concretizzare il progetto di completamento della linea ferroviaria Ferrandina Matera la Martella e per il suo prolungamento ( sul quale non c’è ufficialmente ancora nulla), ci tiene a ribadire che quell’opera serve nonostante politica e territorio viaggino a velocità ridotta…Si può e si deve fare di più, per affrancarsi sia da Potenza che da Bari. Ma serve impegnarsi di più e battere sempre il chiodo, affrontando i problemi uno per uno. Pavese prende spunto dalle osservazioni del cittadino Nicola Nacci, contenute nel servizio pubblicato nei giorni scorsi https://giornalemio.it/politica/ferrovia-nacci-ne-serve-unacon-la-ss7-vera-e-funzionale/ e precisa. Ma quell’opera è utile. Attendiamo cantiere, conclusioni dei lavori, l’arrivo del primo treno nel 2027 e chissà, nel frattempo, progetto esecutivo e risorse per quella data. Ma questo spetta alla politica. E qui ognuno faccia pure le considerazioni che vuole. Venerdì 9 giugno, intanto, Nicola Pavese presenta il libro nella sua Ferrandina. Gli ricordiamo che giornalemio.it è un blog e che i direttori appartengono ad altro contesto. Prima di tutto confronto, dibattito. Una buona pratica persa, da recuperare. E noi lo facciamo con entusiasmo.



LA NOTA DI NICOLA PAVESE.

Gentile direttore, avendo letto l’intervento di Antonio Nacci (che mi chiama in causa) e che definisce la linea ferroviaria Ferrandina Matera un “inganno perpetuo”, desidero fare alcune precisazioni:

a) per una città che punta per il suo futuro sul turismo e lo sviluppo delle imprese il collegamento alla rete nazionale delle Ferrovie FS non mi sembra un’idea bizzarra o addirittura una “truffa”. Per creare sviluppo in un territorio, infatti, la prima cosa a cui si pensa è il treno.

b) Sono d’accordo che la politica regionale e materana potrebbe svolgere un ruolo sicuramente attivo ed incisivo, ma bisogna confrontarsi con la nostra realtà, piaccia o meno;

c) Abbiamo avuto continue interlocuzioni con gli ingegneri di RFI e con Vera Fiorani (che la questione ha approfondito in maniera seria caricandosi di responsabilità di non poco conto): ad ottobre 2021 siamo stati rassicurati che problemi nella galleria Miglionico non ci sono, né ci saranno dopo l’intervento di RFI. La suddetta società, infatti, è in grado di affrontare e risolvere qualsiasi problema di carattere tecnico. D’altronde, difficoltà e problematiche si sono affrontate e risolte anche nei tanti tunnel dell’Autostrada del Sole. Quindi, mi sembra perlomeno “azzardato” parlare di “bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento”. Cosa che non si è verificata dal 1932 quando con i mezzi dell’epoca si realizzò l’adiacente tracciato delle FCL;



d) Nacci fa riferimento alla “galleria di evacuazione” come se si volessero allungare i tempi di realizzazione, ignorando, invece, che dopo l’incidente ferroviario (luglio 2016) sulla tratta Andria-Corato tale adempimento è diventato obbligatorio su richiesta della Comunità Europea e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, altrimenti non si viaggia;

e) Affermare che la ferrovia programmata per Ferrandina non serve per la movimentazione delle merci è alquanto superficiale perché il vero problema (non affrontato dalla Regione) sono le gallerie che resteranno inutilizzabili per i treni merci diretti a Salerno-Napoli, riservando al trasporto passeggeri la direttrice tirrenica;



f) Personalmente credo che Matera abbia le carte in regola per liberarsi definitivamente dalla sudditanza da Bari e dal vittimismo verso Potenza. Tuttavia mi chiedo: la politica materana sta conducendo una battaglia di civiltà per collegare la città alla direttrice adriatica? Mi fa piacere che Nacci condivida la prosecuzione delle rotaie statali fino all’asse Bari-Taranto (passando per Jesce) e utilizzando le risorse del Pnrr (che prossimamente saranno integrate) che la politica non intende utilizzare per strade e ferrovie, come suggerito invece dall’Europa. Le osservazioni di Nacci circa la metropolitana di superficie non tengono conto degli improponibili tempi di percorrenza per Bari a causa dei frequenti passaggi a livello e soprattutto del fatto che il 95% della suddetta tratta scorre sul territorio pugliese e che quindi le scelte spettano alla Regione Puglia, che non interviene perché i cospicui abbonamenti e pendolari dimostrano il suo gradimento.

g) Matera (ma anche le aree interne della regione) avrebbero dei vantaggi socio-economici notevoli da una possibile linea FS Bari-Gioia-Matera-Ferrandina-Albano di Lucania-Viggiano-Lagonegro-Maratea. Faccio inoltre notare che la tanto deprecata Ferrandina-Matera (che è cosa diversa dal passato delle FCL!) potrebbe servire proprio per i suddetti collegamenti turistici e commerciali tra la Puglia e la Basilicata, con vantaggi per il turismo meridionale e i trasporti attraverso gli scali logistici di Bari Lamasinata, Taranto Nasisi e Napoli Marcianise. Matera per superare il suo anacronistico isolamento infrastrutturale necessita di strade adeguate e ferrovie statali irrinunciabili: difficile accettare l’idea di un collegamento (che si rivelerà inutile) da Matera FS a Matera Centrale (a scartamento ridotto) perché comporta lo spreco di 234 milioni di euro previsti dalla Regione. Somma che potrebbe essere utilizzata come primo finanziamento per arrivare a Gioia del Colle. Infine per inquadrare la questione della distanza Matera – La Martella e Matera Centrale, Nacci si documenti sulla analoga situazione di Reggio Emilia e Foggia, con le nuove stazioni costruite distanti dalle città.

Cordialmente, Nicola Pavese.