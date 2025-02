Nicola Casino in ‘’azzurro’’ con il civismo di Matera 2030

E quel colore, aldilà dei colori dello stemma cittadino con un Bos Lassus che ha bisogno di mettersi in forza e di tornare a essere dinamico e produttivo, per il progetto ‘’ Matera 2030’’ illustrato dall’avvocato Nico Casino ci sta tutto. Del resto,quel colore ha segnato di recente un lieto evento in famiglia con l’arrivo del piccolo Michele, e dalla recente storia politica da consigliere comunale di opposizione, che milita nelle fila di Forza Italia. E nella passata consiliatura l’esponente azzurro ha anticipato , con tutta una serie di interventi su questo o quell’argomento, le linee del nuovo progetto, parlando di trasparenza, meritocrazia, priorità, senso di responsabilità e rilancio del ruolo della città e della sua vocazione identitaria, che deve tornare a dialogare con tutti. Ma per farlo occorrono uomini e donne motivati, che vogliano bene a Matera, e che debbano poter scegliere autonomamente il candidato o la candidata sindaco. La proposta, ribadita a quanti sono intervenuti all’Hotel San Domenico ( e tra questi anche l’attivissimo leader di Azione e presidente del consiglio regionale Marcello Pittella) di scegliere il primo cittadino attraverso le elezioni primarie resta confermata. Proposta lanciata non solo al Centro Destra, che notoriamente ha un tavolo nazionale, per scelte e compensazioni nei governi locali, ma in un fronte più largo composto da quanti- tra partiti e movimenti- vogliono essere protagonisti nel designare un sindaco e una coalizione. Argomento aperto in attesa che incontri e tavoli, mettano a punto strategie, e che il Governo nazionale fissi la data delle elezioni. Matera 2030 ( lo pronunciamo doverosamente in italiano Duemilatrenta) attiverà varie iniziative per raccogliere suggerimenti e adesioni, senza preclusione alcuna e provenienti da esperienze diverse. Futuro azzurro, comunque…



PRESENTATO IL PROGETTO POLITICO MATERA 2030

Si è svolto questa mattina, all’Hotel San Domenico di Matera, l’evento di presentazione del progetto Matera 2030.

Nel corso degli interventi che si sono susseguiti dinanzi ad una platea partecipata ed attenta, è emersa la necessita di lavorare ad un programma di governo in discontinuità con il recente passato, recuperando il tempo perso sul rullino di marcia dall’esecutivo precedente.

Gianfranco Demola, già Consigliere Comunale, ha sottolineato come sia prioritario recuperare le migliori risorse ed intelligenze presenti in città, allargando il perimetro della proposta politica alla società civile.

Richiamata più volte, nel corso del dibattito, la necessità di una responsabile mobilitazione collettiva che metta da parte veti, contrapposizioni sterili ed ideologiche ma che guardi all’interesse esclusivo di Matera e dei suoi cittadini.



In questo senso è stato sottolineato come l’azione politica di Matera 2030, intende rappresentare un primo passo affinché anche i partiti tradizionali, nei quali diversi degli esponenti del sodalizio pur si riconoscono, possano superare logiche di breve respiro per sposare, con decisione, progetti ed iniziative più ampie che vedano il buon governo della città quale pietra miliare.

Diversi i temi affrontati: dal turismo alla mobilità cittadina, dal ruolo delle periferie al decoro urbano, dal piano di rilancio delle infrastrutture sportive sino alle politiche giovanili, con la prospettiva di far diventare Matera nei prossimi anni sempre più centrale nei contesti nazionali ed internazionali.



Nicola Casino, Consigliere Comunale uscente, nel suo intervento, dopo un bilancio delle attività politiche poste in essere all’opposizione nella precedente legislatura, ha sottolineato la necessità di ristabilire un confronto sempre più costante con la città e le sue componenti civili.

“La prospettiva -ha sottolineato Casino- è quella di una città che dovrà farsi trovare pronta per quello che si profila uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente, lavorando così ad un programma di governo all’altezza delle esigenze delle materane e dei materani. Le sfide che riguardano lo sviluppo ed il rilancio della città nei prossimi cinque anni necessitano di una macchina amministrativa che va potenziata, ma anche di una classe politica finalmente all’altezza, partendo proprio dal ruolo del Consiglio Comunale, il cui livello dovrà essere necessariamente innalzato, superando i cattivi esempi a cui si è assistito in questi anni”.



Il percorso di Matera 2030 continuerà nel segno del coinvolgimento e della partecipazione attiva, dialogando, inoltre, con le forze politiche che si riconoscono nella visione del sodalizio affinché si possa costruire un perimetro politico quanto più possibile inclusivo che miri così al governo ed alla stabilità della città.

Fanno parte del comitato costituente di Matera 2030 l’avvocato Nicola Casino, l’avvocato Giorgio Petrachi, il dottor Gianfranco Demola e l’architetto Sergio Venezia del gruppo Architetti Innovativi Matera.

Matera, 16 febbraio 2025

LA PLATEA DEL SAN DOMENICO