Nicola Casino (FI): maggioranza risicata, si restituisca la parola ai materani

Il consigliere comunale Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia al

Comune di Matera, con una nota, esprime preoccupazioni profonde riguardo la situazione

politica di Matera alla luce dell’annunciata uscita del consigliere Lisurici

dalla maggioranza in consiglio comunale. “E’ necessario un passo indietro da

parte della attuale Amministrazione comunale – afferma Casino- restituendo la

possibilità ai materani di determinare il proprio futuro. La mia principale

preoccupazione è legata alla fragilità dell’amministrazione, ora che la

maggioranza si basa sul voto di un solo consigliere comunale. Ciò rende

l’assetto politico-amministrativo vulnerabile al ricatto. Con l’uscita dalla

maggioranza di Lisurici il nuovo scenario costituisce un serio incidente

democratico con potenziali danni irreparabili per la città di Matera. Invito i

membri più coscienziosi della maggioranza in consiglio comunale a liberare la

città da questa situazione di ricatto”.

