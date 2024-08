Nicola Casino: Bennardi scaricato anche dai sostenitori del M5S, si dimetta!

E’ “Con profonda preoccupazione e disappunto” che Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Matera, dichiara di commentare “le recenti dichiarazioni del gruppo politico territoriale del Movimento 5 Stelle, che ha definito i consiglieri comunali dello stesso movimento affetti da “afasia”.”

“Questo giudizio, severo e inusuale, – afferma Casino- rappresenta una critica forte e inequivocabile alla capacità di questi consiglieri di rappresentare adeguatamente i cittadini e di svolgere efficacemente il loro ruolo istituzionale. Inoltre, il rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle ha preso fermamente le distanze dal governo comunale, espressione del suo stesso partito, restituendoci l’immagine di un Sindaco non più riconosciuto nemmeno dai suoi stessi sostenitori della prima ora. Questa frattura interna evidenzia quanto più volte denunciato dal sottoscritto: esponenti che, sui palchi, parlavano di partecipazione e trasparenza, ma che, una volta eletti, si sono arroccati in una posizione di esclusiva autoreferenzialità, dimenticando gli impegni presi con gli elettori e fuggendo dal confronto e dal dialogo aperto con i cittadini”. “Le scelte adottate dal Sindaco Bennardi e dai suoi compagni di viaggio – sottolinea il consigliere- hanno tradito le aspettative di chi credeva in un cambiamento autentico e partecipativo. Il divario che si è creato tra il Sindaco ed i cittadini, partendo proprio da quelli stessi cittadini che gli hanno riconosciuto fiducia nel 2020, sta minando la serenità dei rapporti non solo interni alle forze politiche, come accaduto nel M5S, ma anche la fiducia dei cittadini, sempre più delusi e disillusi al cospetto di questa compagine politica caratterizzata da ‘afasia’ e, aggiungerei, da autoreferenzialità fine a se stessa”. “Alla luce di queste considerazioni – conclude Casino- insisto con fermezza nel chiedere le dimissioni del Sindaco. È tempo di restituire la parola ai cittadini al fine di favorire una nuova fase politica, caratterizzata da visione politica, reale partecipazione e massima trasparenza”.

