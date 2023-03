Nessuna speculazione sulla zona PAIP di Matera, parola della maggioranza

“Non ci saranno nuovi boschi verticali nelle aree produttive di Matera, il nostro provvedimento chiarisce senza possibilità di interpretazioni che il Paip era e resterà Paip, ma con i chiarimenti che sono stati votati in maniera sacrosanta; stiamo dicendo alla città e agli uffici come applicare correttamente la tabella dell’articolo 48, per salvaguardare e migliorare le condizioni di un tessuto produttivo importante per la storia e, soprattutto, il futuro della nostra città”. A chiarirlo è l’intero gruppo di maggioranza del Comune di Matera, dopo il clamore mediatico sulla classificazione d’uso degli edifici, gli aspetti di dettaglio della disciplina del Paip e i perimetri dei Piani sovraordinati, con una nota che così prosegue: “Modificare i piani, aggiornarli, precisarli, aggiungere e togliere contenuti è un’azione che non va temuta, quando le finalità di questi provvedimenti sono rivolte ai cittadini, al miglioramento degli spazi di vita quotidiana e di lavoro. Anzi, il Regolamento urbanistico, in altre realtà denominato “Piano del sindaco”, deve essere aggiornato periodicamente, in media ogni 5 anni, proprio perché normare le trasformazioni urbanistiche, anche di recupero, rinnovo, rigenerazione all’interno del tessuto urbano diventa stringente e necessario. Differente è e sarà con il Piano strutturale, che invece ha una durata e visione di medio e lungo termine (sempre riferendoci ad altre realtà di 15-20 anni) perché agisce nel territorio rurale e aperto. Quindi, non ci saranno stravolgimenti della città e speculazioni”. Chiarezza si annuncia anche sulla procedura: “Grazie a interlocuzioni che l’assessore e gli uffici hanno avuto con gli enti sovraordinati, in primis la Regione ma anche l’Asi, e l’Ente Parco, si è ritenuto giusto procedere con la variante normativa cosiddetta “semplificata” (ovvero il comma 6 bis della legge urbanistica regionale), perchè non va ad incidere sulla densità edilizia e sui regimi d’uso. Questo non ha escluso ovviamente il processo partecipativo, perché abbiamo adottato il provvedimento lo scorso 4 novembre, lo stesso è stato poi pubblicato, non ha ricevuto nessuna osservazione, è stato inviato a tutti gli enti competenti (anche questi non hanno avuto nulla da eccepire) e approvato in Consiglio. Questo provvedimento rappresenta uno strumento utile per agevolare anche l’attività dei tecnici professionisti, impegnati quotidianamente in questa città per contribuire al suo progresso e alla sua crescita e invitiamo pertanto tutti gli ordini professionali a divulgarlo”.

