Polemiche, insinuazioni stellari su procedure, inopportunità… continuano a rimbalzare in città, con tagli diversi, sulle scelte che hanno portato alla definizione di una parte dello staff del sindaco di Matera Domenico Bennardi, con la indicazione del capo di gabinetto e attraverso un avviso pubblico di due collaboratori , giudicati fin troppo dentro al movimento fondato da Grillo e Casaleggio. Mentre si attende che venga chiuso il capitolo relativo alla scelta del responsabile dell’ufficio stampa, per il quale il sindaco ha deciso di avvalersi di un giornalista consulente per un tempo limitato, superando la decisione della prima delibera che limitava la selezione dei curricula al primo cittadino. Va precisato che in tutti i casi si tratta di incarichi fiduciari che rientrano nelle prerogative di ogni sindaco, ma su certi aspetti come procedure, requisiti e altri motivi di opportunità, consiglieri comunali di opposizione e i commenti di una città, provinciale per quanto si vuole, vanno avanti. Del resto se ne parlerà anche nel prossimo consiglio comunale, fissato per il 4 febbraio, con le interrogazioni presentate dai consiglieri Nicola Casino (Forza Italia) e Pasquale Doria ( Matera Civica). Fino ad allora,immaginiamo, dibattito e commenti in corsa.



E allora abbiamo deciso di ascoltare il sindaco in carica, che sta vivendo – in tempi e contesti diversi- quello che hanno vissuto altri predecessori quando hanno scelto lo staff o hanno dovuto accettare consigli o ringraziare quanti hanno contribuito alla sua elezione, accettando Tizio o Caio. In politica ci sta. E per farla breve gli chiediamo se si tratta di cambiali elettorali all’incasso, da onorare? ” No – risponde secco, il sindaco Bennardi. Sto facendo delle scelte che possono essere determinanti per l’Amministrazione comunale,che è sotto organico. Abbiamo bisogno, pertanto, di rafforzare la macchina comunale con uno staff di alto livello, con uno staff qualificato del quale devo avere,ovviamente massima fiducia. E’ ovvio, come è sempre stato, che si guarda a chi ha percorso insieme da tanti anni una avventura politica, grazie alla quale puoi anche confermare quel senso di lealtà che è fondamentale, quando crei una collaborazione ogni giorno su situazioni anche rilevanti”.



E qui la domanda sulla correttezza delle procedure, come hanno osservato alcuni e delle quali si parlerà in consiglio comunale, o presentano ”buchi’ e ”contraddizioni” come nel caso del capo di gabinetto e per le altre. ” Le procedure – precisa il primo cittadino- sono più che corrette. L’evidenza pubblica andava fatta. E sempre stato fatto così. Lo abbiamo fatto anche noi . E’ una procedura amministrativa , dalla quale non potevamo esimerci dal farlo. Quindi le scelte sono corrette. Il capo di gabinetto è un professore associato di diritto amministrativo all’Università di Bari. Ho scelto, proprio, credo una figura di alto livello, che possa determinare la qualità del lavoro qui in Comune” . E poi l’arrivo dei due collaboratori, oggetto delle ultime polemiche e prese di posizione. ” Sono collaboratori di grande spessore – aggiunge Bennardi- scelti sul piano fiduciario, ma con competenze che servono in questo momento allo staff”. Competenze, chiediamo, che altri candidati non avevano e sulle quali non hanno pesato parentele, per esempio. ” Ma ognuno è amico o parente di qualcun altro – commenta il primo cittadino.Quindi alla fine la scelta si fa in base a principi di competenza e anche di conoscenza e anche di lealtà. Va da sè che la scelta si fa anche nell’ambito,ripeto, del proprio perc orso politico. Sono competenze che non sono frequenti. Oggi col covid abbiamo necessità di digitalizzare, informatizzare anche processi comunicativi, di competenze sul diritto amministrativo che entrambe le persone, rispetto ai curriculum esaminati hanno e su cui ho la massima fiducia”.

Resta da scegliere l’addetto stampa anzi il responsabile dell’ufficio stampa del quale un Comune come Matera ha bisogno. Scelta che sarà effettuata con l’apporto di un consulente giornalista. ” Sì, c’ è un giornalista che mi affiancherà nella selezione- dichiara il sindaco. Anche lì la comunicazione è fondamentale.Si andrà a scegliere la persona che tra i vari progetti presentati ha realizzato il miglior elaborato e, però, essendo un addetto stampa con competenze social si ha necessità di piena lealtà nei confronti del sindaco e della giunta” E precisa. ” Non ci sono nomi già scritti- ma si rispetta anche quello che è il trascorso politico. C’è necessità che si comprendano certe visioni e si possano comunicare certe scelte politiche. Quindi sarà necessario scegliere una persona che possa essere vicina anche politicamente, oltre che personalmente” Staff completato, finisce lì?



” Lo staff finisce lì -conclude Bennardi-ma,e mi riferisco alla macchina comunale, si potranno esternalizzare alcuni servizi. Abbiamo ottime competenze nel Comune, ma sono ridotte. La gente ci chiede di risolvere tante cose dai rifiuti alle buche nelle strade,ad altre a medio e lungo termine, ma abbiamo bisogno di competenze e professionalità”. Si pensa anche al più importante appuntamento dell’anno, almeno per ora, che è i vertice dei ministri degli esteri del G20 in programma a fine giugno. ” Sì il Ministero dello sviluppo economico- conclude il sindaco- mi ha confermato che il vertice si farà. La città si preparerà per tempo. Sarà il mio staff a gestire e a condurre i rapporti non solo con il Ministero e con le 20 delegazioni che arriveranno a Matera. Sarà un lavoro enorme e per questo ho dovuto rafforzare lo staff”. La sede di svolgimento del G20 sarà alla Cava del Sole, che ha già ospitato altre iniziative importanti nell’anno di Matera capitale europea della Cultura.