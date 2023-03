Nell’eccidio delle Fosse ardeatine…non tutti italiani, antifascisti ed ebrei…

Alla presenza del presidente Sergio Mattarella, ieri sono stati ricordati i nomi di ognuna delle 335 vittime della strage nazifascista delle Fosse ardeatine, avvenuta il 24 marzo 1944. La premier Giorgia Meloni non li ha potuti ascoltare perchè a Bruxelles per il Consiglio europeo ed ha pensato bene di inviare un messaggio: “335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella. Una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani”. Parole immediatamente stigmatizzate per la loro genericità che nasconde la incapacità o la mancanza di volontà (proprio non gli riesce evidentemente) di parlare esplicitamente di fascisti ed antifascisti, oltre che per la imprecisione storica, considerato che tra i trucidati vi erano anche nove stranieri. E si perchè in questa vicenda sono certamente coinvolti gli italiani. Ma ci sono stati gli italiani “fascisti” che hanno fornito l’elenco ai nazisti degli italiani da trucidare, evidentemente antifascisti o ritenuti tali. Emerge dunque, ancora una volta, come una parte della classe dirigente di questo Paese, pure chiamato alla guida delle sue istituzioni, che pur avendo giurato sulla Costituzione della Repubblica nata dalla tragedia di una guerra civile tra una parte degli italiani che hanno combattuto e sono morti per restituire la democrazia in cui viviamo ora, che era stata cancellata da un’altra parte di italiani: i fascisti. Non è evidentemente chiaro a Giorgia Meloni e ai suoi che l’antifascismo è un loro preciso dovere. E questo è un problema serio per la nostra democrazia. Perchè i distinguo e l’ambiguità su un elemento costituente della nostra convivenza civile conferma che quella pagina non è definitivamente ancora chiusa e rinnegata da un pezzo che assurge alle cariche più alte delle istituzioni. Una constatazione, che al di là delle rassicurazioni, richiede che le forze democratiche ed antifasciste non abbassino la guardia e continuino a ricordare la storia di questa Repubblica e le sue fondamenta. Per evitare che revisionismo e scarsa memoria ne minino i pilastri fondanti. Dopo le prime reazioni, Meloni nel pomeriggio ha provato a metterci una pezza: “Li ho definiti italiani, mi sembra storicamente onnicomprensivo: gli antifascisti non erano italiani?”. Ma, come si vede, la toppa è stata peggio del buco.

