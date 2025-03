Nella “Lampada di Dino” i desideri dei materani per un Progetto Comune di Città

Dillo a Dino il tuo desiderio che vorresti venisse realizzato dalla prossima amministrazione cittadina di Matera. E’ quanto sta chiedendo l’esilarante Dino Paradiso in giro per le vie della città, mettendoci il proprio stile e la propria faccia nella campagna promossa da Progetto Comune Matera nel prosieguo del suo intenso percorso di ascolto e raccolta di pareri e proposte avviato già da qualche mese in vista delle oramai imminenti elezioni comunali. Sul sito dell’associazione sono già disponibili i primi due episodi. A seguire il comunicato ufficiale sulla campagna.

“Se potessi esprimere un solo desiderio per Matera, quale sarebbe? È questa la domanda al centro di “La Lampada di Dino – Il post dei desideri”, la rubrica video che sta conquistando i social network materani. Il format, nato dalla collaborazione tra l’associazione Progetto Comune Matera e il comico lucano Dino Paradiso, dà voce a cittadini e turisti, invitandoli a rivolgere un desiderio simbolico al futuro sindaco della città. Dino Paradiso, con il suo stile inconfondibile, porta avanti un confronto che oscilla tra il serio e il faceto: tra richieste di migliori trasporti pubblici, una città più accessibile e un’accoglienza all’altezza della fama internazionale di Matera, c’è spazio anche per battute, spunti inaspettati e momenti di pura leggerezza. Il risultato è un mosaico di pensieri, aspirazioni e speranze che raccontano la città attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno.”

“Matera è una città straordinaria, ma può e deve continuare a crescere – spiega Vincenzo Santochirico, presidente dell’associazione -. ‘La Lampada di Dino’ è un modo originale e diretto per dare voce a chi la abita e la ama, raccogliendo idee e suggestioni che possono diventare spunti concreti per il futuro. Dopo mesi di incontri, tavoli tematici, confronti con esperti di diversi ambiti è arrivato il momento di ascoltare direttamente i cittadini che possono direttamente esprimere desideri e necessità. Tra ironia e realtà – conclude Santochirico -, è un altro passo per costruire una città sempre più inclusiva, partecipata e moderna”. Le prime due puntate della rubrica hanno già evidenziato temi centrali per la comunità: un sistema di trasporti più efficiente e accessibile, una città più vivibile anche per i turisti e un’accoglienza più strutturata. Il successo sui social è stato immediato: il format sta coinvolgendo sempre più persone, stimolando un dialogo aperto e spontaneo sul futuro di Matera. Segui “La Lampada di Dino” – il post dei desideri sui canali social di Progetto Comune Matera e scopri quali sogni, idee e proposte stanno dando voce al futuro della città.”