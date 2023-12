Nel rinnovo del Consiglio provinciale di Matera, il centrosinistra unito vince. Mancini, il più suffragato.

Sette consiglieri su dieci sono appannaggio del centrosinistra. E’ il risultato certificato al termine della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Matera, Un’area progressista che, almeno in questo target di elettorato di secondo livello (ricordiamo che votano solo sindaci e consiglieri comunali) se si mette d’impegno riesce a spuntarlai. A proposito dei dati, emerge l’eccellente risultato del sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, che da consigliere provinciale uscente è stato il più votato in assoluto con 8.824 voti ponderati.

“Il risultato – ha dichiarato Mancini – naturalmente mi lusinga e premia il lavoro fatto in questi anni, sia come primo cittadino che come consigliere provinciale.

Mi preme però sottolineare la performance del centrosinistra che, ancora una volta, ha dimostrato che quando è unito riesce a vincere largamente. La lista Provincia Unita, che era sostenuta da Azione, Italia Viva, M5S, PD e dal gruppo civico, dimostra che bisogna stare tutti insieme per conferire alla coalizione quel valore e quella forza in più che portano alla vittoria.

Va poi rimarcata anche la guida di spessore del presidente Piero Marrese, che per il centrosinistra che si appresta a governare la Provincia di Matera è sicuramente un valore aggiunto.

Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, ma adesso è già tempo di metterci al lavoro per soddisfare le esigenze delle nostre bellissime comunità”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.