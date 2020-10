Un consiglio comunale rivoluzionato è quello che esce fuori dalle urne. Almeno nella ipotesi non ufficiale realizzata da Piero Quarto su Il Quotidiano del Sud. La cosa più bella è il forte colore rosa che risalterà a colpo d’occhio durante le sedute.

Undici le donne: Milena Tosti, Angela Caldarola, Imma Milia Parisi, Filomena Fiore, Tiziana De Palo e Mimma Carlucci (tutte del M5S); poi Maria Cristina Visaggi (Volt), Lucia Anna Stigliani (Verdi-PSI) e Cinzia Scarciolla (Matera 3.0) per la maggioranza; Adriana Violetto (FI) e Marina Susi (Matera per Schiuma) per la minoranza.

Solo quattro i consiglieri uscenti: Antonio Materdomini (M5S) e Michele Paterino (Volt) per la maggioranza; Augusto Toto (FdI) e Carmine Alba (PD) per la minoranza.

Tutto il resto è gente nuova a questa consiliatura o che al massimo ha avuto qualche esperienza in consiliature precedenti: Francesco Salvatore, Gianfranco Losignore, Emanuele Pilato, Nicola Stifano (M5S), Liborio Nicoletti, Francesco Paolo Di Lecce (Volt), Gianfranco De Palo, Biagio Iosca, Mario Montemurro (Verdi-PSI) per la maggioranza; Nicola Casino (FI), Rocco Sassone, Francesco Lisurici (Lega), Angelo Lapolla (Sempre insieme), Mario Morelli (FdI), Giovanni Schiuma, Tommaso Perniola (PD e Pasquale Doria (Matera Civica).

I grandi esclusi: con la vittoria di Bennardi non entrano più in Consiglio -nella filiera Sassone- vecchie conoscenze come Angelo Montemurro (già assessore di De Ruggieri ed ora transitato in Forza Italia), l’onnipresente e basculante da una parte all’altra Giovanni Angelino, la rediviva Rosa Mastrosimone, ma anche validi ex consiglieri come Vito Sasso, Rocco Buccico giusto per citarne alcuni.

Ma non entrano nemmeno -e la cosa non è di poco conto e che fa le spese di questa ventata di cambiamento che ha pervaso la città- Luca Braia e Nicola Trombetta che hanno fatto la scelta di andare in solitaria, scelta che non ha evidentemente pagato in termini di consenso sperati.