Nel cuore di Angelino, oltre a Matera c’è ora anche Latronico e Friolo.

“C’è una regia occulta che punta a denigrare Latronico ma è stato proprio l’assessore regionale a rilanciare l’ospedale di Matera insieme al dg Friolo”. E’ la appassionata difesa d’ufficio che il consigliere comunale Giovanni Angelino (Matera nel cuore) fa -con una nota- a fronte delle critiche che piovono sulla gestione della sanità lucana e di quella materana in particolar modo (oltre che dagli utenti) da parte delle forze di opposizione al governo regionale. “Mi corre l’obbligo -scrive- di intervenire nuovamente sulle vicende che riguardano la Sanità materana. Tutti sanno che sono stato il primo a denunciare le criticità che hanno sempre afflitto l’ospedale di Matera ma non si può negare l’evidenza e quindi ho sottolineato in questi mesi l’ottimo lavoro del direttore generale Asm, Maurizio Friolo e lo straordinario impegno dimostrato con i fatti dall’assessore regionale Cosimo Latronico per ridare dignità all’ospedale di Matera. I fatti sono fatti e come tali non si possono ignorare. Assunzioni di nuovi primari, di infermieri e oss sono risultati importanti per rilanciare l’ospedale di Matera ma ci sono personaggi che proprio non riescono a sopportare quanto viene fatto di buono per la Sanità materana. E per quanto riguarda le liste di attesa il 2 settembre la Giunta regionale ha approvato provvedimenti finalizzati a ridurre in maniera significativa i tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale con un investimento complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro.” E qui giù il colpo di maglio contro “Chi ha deciso di puntare il dito contro l’assessore regionale Latronico e l’ospedale di Matera utilizza la Sanità solo come un pretesto. C’è una regia occulta che punta a denigrare il lavoro quotidiano che sta svolgendo Latronico per l’ospedale di Matera e purtroppo anche a Matera c’è chi si presta a questo gioco al massacro che la dice tutta sugli attacchi strumentali nei confronti dell’assessore regionale Latronico. Ecco perché confermo quanto dichiarato in precedenza. La sanità del Materano va rilanciata con atti concreti e Latronico lo sta facendo. Sicuramente ci sono tanti problemi da risolvere ma con Latronico si registra da diversi mesi un cambio di passo radicale, importantissimo. Non resta che proseguire su questa strada per mettere a tacere per sempre tutti quelli che hanno deciso di schierarsi contro Latronico.” Insomma, quel “Chi ha deciso di puntare il dito“, sembra palesemente rivolto al consigliere regionale Roberto Cifarelli di cui pur Angelino è stato accanito sostenitore nella avventura delle amministrative materane, ma che ha poi mollato -per saltare sul carro del sindaco di centrodestra vincente, che ha particolarmente criticato la gestione dell’assessore regionale Latronico. La realtà ancora una volta conferma che sono proprio gli ex amici a diventare i tuoi peggior nemici.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.