Nel 2023 torna l’Unità. Ma la bandiera rossa non c’è più

Un gradito ritorno sull’onda dei ricordi per il quotidiano fondato dal comunista Antonio Gramsci e poi lasciato morire luglio 2017 durante la gestione renziana del Pd, con una breve apparizione in edicola il 25 maggio 2019, seguita dalla chiusura della redazione, fino all’aggiudicazione della testata -a novembre scorso – dell’editore de ‘’Il Riformista’’ Alfredo Romeo.

Il direttore è Piero Sansonetti (attuale direttore de Il Riformista) che all’Unità ha lavorato per anni e che sta lavorando alla nuova redazione e al nuovo progetto come riporta un servizio pubblicato da Il Manifesto https://ilmanifesto.it/romeo-compra-lunita-e-sansonetti-annuncia-in-edicola-a-gennaio. La data di uscita, ancora da decidere, potrebbe coincidere con il compleanno di Antonio Gramsci (nato il 22 gennaio 1891) o il 12 febbraio per i 99 anni del giornale. Una cosa è certa è che la nuova Unità sarà un giornale di area, intorno al Pd, per una ‘’nuova Sinistra’’ tutta costruire. Visto che il Pd, nato da una fusione a freddo tra gruppi dirigenti, non è stato finora ‘’né carne e né pesce’’ , perdendo quel radicamento sul territorio che aveva avuto il vecchio Pci, passato per la filiera evolutiva ( o involutiva secondo altri)di Ds, Pds e Pd, con l’elettorato naturale, avvicinatosi o conquistato – se preferite- anche da formazioni di destra come Fdi ( ha mantenuto il logo identitario della fiamma e le sezioni), la Lega e da movimenti come il M5s.



La ‘’ nuova Unità’’ aldilà del nome dovrà fare i conti con questa realtà e con quella ricerca di identità ( lo scioglimento del Pd è stato accantonato dai candidati alla segreteria nazionale) che necessità di progetto, scelte, priorità e di una classe dirigente credibile e in grado di costruire su basi nuove consenso e aggregazione. L’appiattimento, fatta eccezione su pochi distinguo, del dibattito interno e di confronto con e nella società hanno lasciato le cose come stanno, senza che nessuno abbia saputo o voluto ascoltare un ‘’malessere’’ che ha portato alle scoppole elettorali. E la situazione fallimentare della Basilicata ne è un esempio .

Per Sansonetti è un compito arduo, senza dimenticare lo ‘’zoccolo duro’’ (chiamateli pure nostalgici) di quanti hanno avuto una tradizione di militanza che non possono rinnegare o dimenticare. Quegli stessi che con spirito di volontariato vendevano il quotidiano fondato da Antonio Gramsci per sostenerlo e divulgarlo o si impegnavano nelle feste, progettando, animando e facendo politica. E oggi che si legge di meno e che le edicole sono diventate dei bazar dove si vende di tutto, pur di tirare avanti, come sostenere un progetto che ha bisogno di risorse , di idee e di una gestione di largo respiro? Auguri, comunque, nuova ‘’Unità’’, anche da Antonio Gramsci, naturalmente…