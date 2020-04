Il mancato via libera nella “fase 2” alla riapertura dei negozi ha deluso le aspettative di molti commercianti che contavano di poter rialzare la saracinesca dal 4 maggio. In realtà, al di là del comunque non secondario aspetto psicologico legato alla ripresa del lavoro, da un punto di vista strettamente economico la situazione non sarebbe cambiata molto in assenza di un allentamento delle misure restrittive relative agli spostamenti: aprire senza clienti per le strade significa solo andare incontro a costi in assenza di entrate.

Le proteste delle associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti vanno nella direzione propagandistica del “riaprire tutto e subito” che oltre a mettere in secondo piano le ricadute sanitarie di un “liberi tutti”, svia i lavoratori del commercio dalle reali rivendicazioni da portare avanti in questo momento. La questione centrale infatti non è riaprire due settimane prima o due settimane dopo ma come riaprire e con quali prospettive.

Innanzitutto bisogna respingere con forza la proposta di reperire liquidità tramite indebitamento con le banche, un’operazione che sebbene spacciata dalla retorica governativa come “aiuto di Stato” grazie alla copertura pubblica dei prestiti, va a tutela esclusiva del grande capitale e degli istituti di credito. Insomma, i soliti noti, quelli che dalla crisi in atto non usciranno nemmeno scalfiti.

I soldi erogati, infatti, verranno usati per pagare conti con grosse società, tra cui quelle che erogano servizi come internet, luce ecc. (servizi nella quasi totalità dei casi non utilizzati per via della chiusura) o estinguere finanziamenti presi precedentemente con le banche per la normale attività commerciale. Per il negoziante si tratta in sostanza di contrarre debiti per pagare altri debiti, una soluzione inaccettabile se si pensa agli scenari tutt’altro che rosei che attendono l’Italia nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Altrettanto irricevibile la proposta di trasformare i canoni d’affitto in crediti di imposta, un intervento che non è di alcun aiuto immediato né a lungo termine perché non sarà sfruttato da chi a causa della crisi in atto non produrrà alcun reddito tassabile.

La sopravvivenza lavorativa all’emergenza in corso non può prescindere da una moratoria sugli affitti e sulle utenze per tutto il periodo della crisi sanitaria, da un aumento del bonus di 800 euro erogato dall’INPS, dall’annullamento di tutte le commissioni bancarie a cominciare da quelle sulle transazioni effettuate tramite POS e da un sostegno economico ai lavoratori di tutti i settori che in questo periodo stanno intaccando i loro risparmi perché hanno perso il lavoro o hanno subito riduzioni del proprio salario.

Quest’ultimo punto è cruciale per evitare che superata la crisi sanitaria si inneschi una crisi dei consumi che metterebbe ulteriormente in ginocchio gran parte delle attività commerciali e la parola fine a molte di esse con conseguente crisi occupazionale.

Mai come nel drammatico scenario in cui viviamo infatti si presenta quanto descritto nel “Manifesto del Partito Comunista” da Marx ed Engels nelle poche righe della loro opera dedicate ai commercianti. Questo ceto, specie i suoi più piccoli appartenenti, è posto dalla crisi (di mercato o dovuta a guerre o calamità) davanti all’evidenza di condividere la stessa sorte del proletariato.

Dal punto di vista dello Stato invece, non si può pensare di trovare scorciatoie o strade alternative a quelle descritte, il prezzo da pagare è trovarsi domani con molti meno contribuenti e molti più disoccupati poveri che sopravvivono miseramente solo grazie all’assistenzialismo. Un prezzo in termini umani, sociali e anche puramente ragionieristici, insostenibile.