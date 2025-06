“Necessario commissariamento per gettare le basi per un percorso nuovo e inclusivo”

“Il PD lucano ha bisogno di una fase di riflessione profonda e di prospettiva”, scrive Francesco Mancini, Presidente dem della Provincia di Matera, Francesco Mancini, con riferimento allo stato disastroso a cui è stato condotto quello che una volta era il “partito regione” e che ora non è in grado di presentare nemmeno simbolo e liste nelle competizioni elettorali dei comuni lucani. Una fase che deve essere segnata da una cesoia con quanto e con chi è stato artefice di questa china, cesoia che sembra essere individuata oramai dai tanti interventi che si levano in questi giorni, in un commissariamento vero e di una durata utile a consentire una ricostruzione su basi nuove e solide. Infatti Mancini, dopo un rituale ringraziamento al segretario regionale opportunamente (ma tardivamente) dimissionario (“Dopo le dimissioni del segretario Lettieri, a cui va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza) va subito alla sostanza: “nel PD lucano va avviato un processo di rinnovamento politico che dia spazio e voce ai territori.” E quindi la nota così prosegue “Siamo convinti che, per riprendere con rinnovato slancio il nostro percorso politico e per garantire la piena realizzazione degli obiettivi che ci siamo prefissati per la Basilicata, sia opportuno avviare una fase di transizione. Questa fase deve, per forza di cose, essere gestita attraverso un commissariamento temporaneo, meglio specificare non a lungo termine, che non deve passare come un segno di debolezza, ma come un’opportunità strategica per valutare in modo sereno e obiettivo lo stato attuale del partito.

Definire una strategia politica chiara e condivisa che ci permetta di affrontare le prossime sfide con maggiore efficacia e coesione.

Rinnovare e rafforzare le nostre strutture operative e decisionali, per garantire maggiore efficienza, trasparenza e partecipazione.

Gettare le basi per un percorso nuovo e inclusivo, che valorizzi al massimo le competenze, l’impegno e la passione di tutti i nostri iscritti e simpatizzanti.

Il commissariamento è da intendersi come un passaggio necessario e costruttivo, in attesa di un congresso serio e democratico, nell’assicurare un futuro solido e propositivo al PD Basilicata. Crediamo fermamente che questa scelta ci consentirà di superare tutte le criticità emerse, di sanare disfunzioni e di impostare una rotta più efficace per il raggiungimento dei nostri scopi, che sono quelli di rappresentare al meglio le esigenze e le aspirazioni dei cittadini lucani.

Abbiamo la necessità di ridare credibilità e affidabilità ad un partito che ormai non riesce a svolgere il ruolo di collante della coalizione di centrosinistra e non riesce a trasmettere messaggi di fiducia a militanti ed elettori.

La Segreteria nazionale del PD non può più attendere. È un passaggio fondamentale per tutta la comunità democratica. Bisogna necessariamente invertire la rotta ritrovando le ragioni della passione politica, della coerenza dei comportamenti, della chiarezza della linea politica.

Tale fase dovrà essere caratterizzata da un dialogo aperto e trasparente con la nostra base e con tutta la cittadinanza. La nostra priorità è e rimarrà sempre il bene del Partito Democratico, della Basilicata e dei suoi abitanti.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.