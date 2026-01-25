Né rubli, né euro e né dollari. Ma l’ex segretario del Pci resta fedele alla linea…

…soprattutto quest’anno che a giugno compierà 80 anni come la Costituzione della Repubblica italiana e de e per la quale il Partito comunista italiano, piaccia o no, è stato tanta parte di quel percorso fondativo,nato dalla Resistenza. Franceso Paolo Schiuma non molla e all’emblema bronzeo di Leniin e al colbacco ci tiene e mai se ne disfarrebbe…nonostante il periodo di vacche magre, della foto provocatorie alla moschea di qualche anno fa, come continua a essere indicata l’ex edicola di via Trabaci perché sede di confronto e sincretismo socio,economico, politico con e senza tessere di partiti o movimenti. Sigarette e commenti a parte e relazioni su questo o quello progetto che resta nei cassetti della zona franca, paip, pip e case popolari dell’arrembante ‘’onnipresente’’ Nino… Franco Schiuma, già segretario cittadino del Pci della prima Repubblica, in quella che fu la sede del partito in piazza Cesare Firrao, non manca di allargare le braccia per come siano ridotte Matera e la Basilicata,in relazioni alla mediocrità e all’opportunismo di quello che a fatica è la politica di oggi. E qui risuonano i vecchi slogan di piazza: ‘’ Non state lì a guardare, venite qui a lottare’’ e quelli della Fulc dei tanti comizi per la Valbasento : ‘’ Fatti e non Parole!’’. Concordiamo. Prevalgono ‘’ Chiacchiere a vacant’’ e l’ipocrisia del ‘’ Chiange e frech’’ mentre dalla moschea si sentono risuonare le note di ‘’ Fischia il vento…’’.