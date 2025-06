Né Nicoletti e né Cifarelli :1110 voti nulli e 510 bianche. Voto disperso e voluto…

C’è anche una bella quota di voti ‘’andati a nessuno’’ e che destano perplessità sul risultato finale, ma che hanno fatto la differenza tra i candidati sindaci Antonio Nicoletti (centrodestra) e Roberto Cifarelli ( moderati) nel ballottaggio dell’8 e 9 giugno. E riguarda le schede bianche e nulle. Una analisi che spazia dall’indecisione o, come abbiamo notato e saputo dallo spoglio, o dal rifiuto di votare per entrambi con una doppia ‘’X’’ sui nomi e le coalizioni dei candidati. La domanda su identikit e motivazioni che hanno portato elettrici ed elettori a votare in questa maniera apre a tante ipotesi: candidati poco convincenti, troppe polemiche e veleni sociali trasferiti in piazza oppure ‘’nessuno dei due merita il mio voto…avrei preferito un terzo’’. Che magari non è stato candidato. Agli analisti, rancorosi compresi, il compito di andare a fondo. La cosa non ci appassiona, ma un fondo di verità sulle espressioni di voto ci sta , accanto al calo di quasi un dieci per cento di votanti rispetto al primo turno. Ricordiamo che sia Nicoletti, che può contare sul sostegno di 11 consiglieri sui 32 del consiglio, che Cifarelli supportato da 18 consiglieri, mentre ne toccherebbero uno a M5s e due a Progetto Comune. Per farla breve c’è un muro contro muro e una situazione nel centro sinistra, e in casa Pd particolare, mai risolta e aggravatasi con le elezioni regionali scorse. A ognuno le sue rogne o problemi, se preferite. Antonio Nicoletti è alle prese con l’effetto anatra zoppa. Può anche non essere un problema se dovesse, questo termine ci sta tutto, arrivare una intesa ‘’politica’’ trasversale sulle cose da fare. Per ora opposizione cifarelliana monolitica. Ma non è detto. Attendiamo insediamento del sindaco e proclamazione degli eletti.



LE PREFERENZE Nicoletti 13922 (51,34 per cento) Cifarelli 13193 (48,66 per cento)

schede bianche 510 (3,77 per cento) nulle 1110 (3,86 per cento)

IL NUOVO CONSIGLIO

Vittoria di ANTONIO NICOLETTI

Antonio Nicoletti ( Nicoletti sindaco per Matera capitale) )

Doriano Manuello (Io Sud),

Rocco Buccico e Stefania Draicchio ( Forza Italia),

Augusto Toto, Vito Sasso, Cerrone Dominique e Mario Morelli ( Fdi),

Francesco Saverio Acito (Lista Acito Udc),

Giuseppe Nicoletti e Marco Bigherati ( Nicoletti sindaco per Matera capitale)

Domenico Bennardi ( M5s)

Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi ( Progetto Comune)

Roberto Cifarelli (Matera Democratica)

Giovanni Angelino ( Matera nel cuore)

Adriana Violetto ( Azione)

Angelo Lapolla ( Azione)

Suriano Roberto ( Azione)

Donato Braia ( Matera Democratica)

Nunzia Antezza ( Matera Democratica)

Angelo Rubino (Matera Democratica)

Tommaso Perniola ( Matera Democratica)

Angelo Raffaele Cotugno ( Matera Democratica)

Angelo Montemurro ( Volt)

Paolo Grieco ( Periferie per Matera)

Nicola Casino ( Matera 2030)

Gianfranco Demola ( Matera 2030)

Fortunato Martoccia ( Matera 2030)

Luca Colucci ( Giovani per Matera)

Domenico Schiavo ( Basilicata casa comune)

Saverio Tarasco ( Socialisti + Europa)