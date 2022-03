A raccontarla il direttore del museo di Matera della Resistenza Italiana e del Comunismo, ‘tovarish’ Francesco Calculli,convinto e coerente ”non allineato” nè con Putin e nè con Zelensky, che parla con date, episodi, foto alla mano su quanto accaduto durante il secondo conflitto mondiale, con il collaborazionismo nei nazionalisti con i nazisti, e le persecuzioni e le uccisioni di soldati sovietici ed ebrei. Fino alla rivolta del Maidan del 2014, caratterizzata dalla distruzione di statue di Lenin e la creazione di un clima di russofobia senza precedenti, con un supporto sostanziale alle posizioni occidentali di leader locali e l’aumento delle pressioni e delle discriminazioni nel Donbass, per il quale si starebbe preparando un referendum di autodeterminazione. Altra benzina sul fuoco di una guerra, dalle motivazioni e dai connotati ben precisi, legati alla mancata soluzione delle problematiche di posizionamento strategico internazionale e del ruolo delle superpotenze (oggi c’è anche la Cina) dopo il crollo del muro di Berlino. Nazionalismi, sovranismi e revanchismi sono pericolosi e nella stessa Unione Europea, occidentale, il sud e centro America, sono segnali e presenze, con alleanze e finanziamenti internazionali che mettono in pericolo la democrazia e le libertà, ovunque. Ma serve anche una informazione bilanciata, non unilaterale perchè- e su questo non ci piove- verità e ragioni non sono solo da una parte. Si lavora per la pace se si fa di tutto per evitare la guerra, il muro contro muro. Segnali e denunce su quanto è accaduto c’erano tutti, ma si è fatto finta di nulla. Ignorando la storia. E su questo una bella ripassata non guasta, a cominciare dalla vicenda Ucraina…Lenin e Kennedy studiavano eccome. Altri tempi. Oggi battaglie sul campo, sui social e a rimetterci la popolazione, come sempre.



DISTRUZIONE DI STATUE SOVIETICHE, FEROCE RUSSOFOBIA, ESALTAZIONE DI CRIMINALI NAZISTI: ECCO IL VERO VOLTO DEI NAZIONALISTI FILO ZELENSKY IN UCRAINA.

di Francesco Calculli.



Era in Ucraina, la fine di settembre del 2014, quando durante una manifestazione con migliaia di nazionalisti radicali scesi nella piazza centrale di Kharkiv a favore del regime filo occidentale di Kiev contro gli indipendentisti filorussi del Donbass, fu abbattuta con inaudita ferocia la più grande statua di Lenin nel Paese. Il monumento, alto una ventina di metri compreso il piedistallo, era stato eretto nel 1963. Una seconda statua del padre della rivoluzione d’ottobre fu buttata giù da sconosciuti poche ore dopo a Dergacì, nella stessa regione di Kharkiv. «Una vera festa», aveva allora commentato su Facebook con un’euforia a dir poco ripugnante Anton Gherashenko, consigliere del ministro dell’Interno ucraino. Dopo la rivolta del Maidan nel febbraio 2014, furono distrutte decine di statue legate alla storia russa e sovietica, in particolare i busti di Lenin, a partire da quello di Kiev. Il governo di Mosca aveva più volte protestato contro queste «azioni barbariche russofobe», di cui rimase vittima nella regione occidentale di Leopoli persino il monumento a Mikhail Kutuzov, il generale che sconfisse Napoleone. Ci tengo a precisare che la raccapricciante distruzione delle statue di Lenin che è stato un protagonista assoluto del 20° secolo, lo storico grande leader della Rivoluzione D’Ottobre che aprì la strada alla completa ed effettiva emancipazione degli ucraini, e che rimane ancora adesso il punto di riferimento principale del proletariato mondiale, non può e non deve in alcun modo giustificare l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin con una guerra di cui dovrà assumersi la propria parte di responsabilità.



Ciò non toglie che queste immagini scioccanti mostrano in modo inequivocabile che i nazionalisti ferocemente anti russi non sono nel Paese una minoranza trascurabile, come la propaganda del presidente Zelensky vuole far credere all’opinione pubblica occidentale. Del resto, Il leader nazionalista Stepan Bandera, il teorico dell’Organizzazione degli ucraini nazionalisti, che giurò fedeltà ad Adolf Hitler quando invase l’Unione sovietica, istituì l’Esercito degli insorgenti ucraini (Upa), che massacrarono decine di migliaia di soldati russi e di ebrei. Così Roman Shukhevych, anche lui collaboratore ucraino dei nazisti, tra i responsabili del massacro di un numero enorme di ebrei, polacchi, e partigiani sovietici durante la seconda guerra mondiale è a tutti gli effetti un eroe nazionale in Ucraina.



E, la decisione del consiglio comunale di Ternopil, città dell’Ucraina Occidentale, di intitolare il nuovo stadio di calcio proprio a Roman Shukhevych, è un segno del fatto che il problema dell’estremismo di destra, che in molti casi sconfina nel neonazismo, è esistito ed esiste ancora in Ucraina, e con l’intensificarsi della guerra cerca sempre più di esercitare un’influenza sulle decisioni del presidente Zelensky. Noi del Museo del Comunismo e della Resistenza abbiamo fin da subito preso la saggia decisione di non essere “allineati” con nessuno dei due: né con Putin né con Zelensky. Ma di schierarci sempre e solo contro la guerra che rimane il più grande fallimento umano, e impegnandoci nei limiti delle nostre possibilità per far conoscere ad un pubblico più vasto quelle verità scomode sul conflitto russo-ucraino che i media non raccontano. Mi permetto solo di ricordare a coloro che si professano convintamente contro la guerra, e nell’assoluto rispetto della libertà di coscienza di ciascuno, vicinanza e comprensione per la situazione che tuttora vive il popolo ucraino, che quando partecipano alle manifestazioni pacifiste organizzate in diverse città italiane, sfilano con la loro bandiera arcobaleno e se sono militanti di sinistra con la bandiera rossa, fianco a fianco con tante persone che portano la stessa bandiera dell’Ucraina che detengono i nazionalisti estremisti che continuano a commettere quelle azioni barbare, e diventandone, seppure indirettamente, complici.



E’ esattamente ciò che sta succedendo adesso con la Rai, che pur di schierarsi contro la Russia, ha intervistato una donna che sul braccio porta l’effige del criminale nazista Stepan Bandera, e facendola persino passare da “eroina” della resistenza ucraina. Tenetelo ben presente quando scendete in piazza in nome della pace.