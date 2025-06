Nascerà una nuovo PD lucano? Ecco i volenterosi di “Nasce da noi…”

Nascerà una nuova stagione del Partito Democratico in Basilicata? Un partito così tanto incistato da filiere personali che difficilmente avranno intenzione di farsi scalzare, forti anche di un peso a livello di tesserati che alla fine faranno la differenza? Un partito costruito essenzialmente intorno agli eletti e che non ha mai costruito una classe dirigente autonoma da costoro (basta vedere l’anonimato dei segretari provinciali e dello stesso segretario regionale: chi li ha visti?) e quindi in grado di assolvere a quel ruolo così profondamente diverso da quello di chi è delegato a rappresentare la comunità nelle istituzioni? E’ evidente che trattasi di impresa particolarmente ardita in un partito che a livello nazionale non si riconosce in una idea politica e culturale chiara, dirimente, non equivocabile (presupposto necessario per costruire una comunità che si salda intorno a valori e orizzonti condivisi). Da qui l’assenza di linea politica precisa e quindi il risultato è questo: un condominio litigioso in cui si entra e si esce senza nemmeno un regolamento da rispettare. Ognuno fa quello che più gli piace e gli conviene. Insomma, la difficoltà più grande per chi, con tutte le buone intenzioni, pensa di poter rivitalizzare il PD è che non si trova di fronte ad un partito nell’accezione propria di questo termine. Ma un soggetto (come gli altri partiti di questa triste fase) nella cui vita politica, una traccia di distinzione concettuale tra idea e programma, sembra essersi completamente perduta. E non è certo il nome (più o meno generico) e nemmeno il programma a costituire il punto irriducibile in una forza politica, bensì solo l’idea. Ma se l’idea non c’è, o se l’idea essenziale cambia ad ogni scalata congressuale, il partito può continuare ad esistere solo come ens deminutum. Esattamente come oggi. Un grosso guaio, soprattutto per le nuove generazioni che meriterebbero di più di questa deriva amministrativistica della vita politica attuale. Proprio ora che amministrare l’esistente è alquanto frustrante per cui servirebbe un orizzonte ideale più alto per intervenire là dove si assumono le decisioni destinate ad incidere profondamente sui destini dei cittadini e delle nostre comunità (vedi vertice NATO di ieri). Certo il discorso si fa complicato, ma ci è sembrato opportuno introdurlo per rispetto di chi -ripeto specie se appartenente alle giovani generazioni- in qualche modo si approccia ad affrontare il tema di un cambiamento della politica attuale, evidentemente non all’altezza delle sfide che si palesano. Ed infatti, tornando al dibattito che si apre nel PD lucano ora commissariato, registriamo e pubblichiamo a seguire un comunicato -inviatoci da Marco Losenno- a nome di quell’aggregato di volenterosi (una cinquantina di dirigenti ed iscritti dem) che si era palesato con un documento con cui si chiedeva ad Elly Schlein di commissariare il PD lucano. Una nota che lascerebbe intendere la volontà di strutturarsi in vista di un congresso che evidentemente pensano possa essere dirimente, e a tal fine hanno scelto il claim incitativo: “Nasce da noi“.

“Nasce da noi-scrivono-la volontà di contribuire, con spirito costruttivo e determinato, alla rigenerazione del Partito Democratico in Basilicata. Un percorso che non nasce per alimentare divisioni, ma perché sentiamo il dovere di agire. Lo facciamo in piena coerenza con le posizioni espresse pubblicamente nei giorni scorsi: dalla richiesta di commissariamento del partito regionale alla necessità di un intervento netto da parte della segreteria nazionale affinché si possa celebrare un congresso degno di questo nome.

Nasce da noi la convinzione che non servano aggiustamenti di facciata, ma un cambio di passo vero, credibile, profondo. Non vogliamo limitarci alla denuncia. Crediamo che il silenzio, oggi, sia complicità. E che la ricostruzione di una forza politica seria e radicata non possa più essere affidata a logiche chiuse, a giochi di equilibrio, a meccanismi logorati dal tempo.

Nasce da noi l’idea che il Partito Democratico in Basilicata debba tornare a essere una comunità viva, in relazione con le persone, i territori, le energie migliori di questa terra.

Uno spazio di impegno reale, di confronto aperto, non un luogo di cooptazione o mediazioni

sterili. Siamo tante e tanti: segretari, amministratori, militanti, giovani, cittadine e cittadini che si sono messi in cammino per scelta, non per calcolo. Ci unisce la voglia di ricostruire una casa politica inclusiva, trasparente, seria. Una casa che non chieda tessere o appartenenze, ma idee, passione e responsabilità.

Nasce da noi non è un progetto chiuso. È un invito. A chi ha resistito. A chi si è sentito escluso.

A chi ha perso fiducia ma non ha mai smesso di credere nella buona politica. Vogliamo costruire un luogo dove si possa discutere liberamente, elaborare proposte, immaginare insieme una nuova visione per la Basilicata e per il Partito Democratico.

Nasce da noi anche un’esigenza: quella di una forza progressista capace di ascoltare, decidere, cambiare. Una classe dirigente all’altezza delle sfide del presente: il lavoro che manca, i giovani che partono, la sanità che si sgretola, i diritti che arretrano, lo spopolamento delle aree interne. Non bastano più parole generiche o appelli all’unità slegati dai contenuti. Serve un impegno concreto, quotidiano. Serve una comunità che si rimetta in cammino, con coraggio e visione.

Nasce da noi: non per costruire qualcosa contro, ma per tornare a costruire qualcosa insieme.

A chi si riconosce in queste parole, rivolgiamo un invito chiaro: mettiamoci in cammino.

Incontriamoci, discutiamo, confrontiamoci. Perché solo insieme possiamo far rinascere

davvero il Partito Democratico in Basilicata.”

Nasce Da Noi