Con la nota che segue, Massimo Andrisani presenta la neocostituita Associazione politica “Mateolana”, che afferma di ispirarsi “ai valori e ai principi del Movimento 5 Stelle e che supporterà l’azione politico-amministrativa della giunta comunale di Matera“.

“A più di un anno dalla fiducia riposta nel nostro gruppo politico dai cittadini materani, -scrive il segretario

Andrisani –nel complicato periodo legato all’emergenza sanitaria, ci siamo ritrovati a fare una analisi critica degli errori e delle buone azioni svolte. Non abbiamo mai smesso di lavorare, siamo sempre stati attivi, lo dimostrano le attività di amicobosco2050, progetto ambizioso che stiamo portando avanti, ci incontriamo, ci confrontiamo, ma è mancato un aspetto fondamentale, il rapporto diretto con i cittadini.

Non ci sono giustificazioni per questo, ma l’attività amministrativa è davvero impegnativa, soprattutto se si è convinti di voler attuare quel cambiamento che tutti auspichiamo. È facile essere criticati in momenti di affanno, quando riesce difficile comunicare la buona fede, l’onestà e l’abnegazione di tutti, per questo oggi riunendo le forze e le competenze diamo vita ad un nuovo corso del Movimento 5 Stelle di Matera, Mateolana, Associazione di supporto politico, programmatico, che svolgerà un ruolo di collegamento tra la parte politica amministrativa e i cittadini.

Essa si propone di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e sociale, al fine di sollecitare la partecipazione, l’impegno civile e sociale di ogni persona. Consapevole dell’enorme potere creativo della parola e della dinamica pensiero-parola-azione che sottende l’agire dell’essere umano, l’associazione svolgerà attività di ricerca, divulgazione e proposta su temi filosofici, antropologici, sociali, economici e politici al fine di sollecitare la classe politica e l’opinione pubblica a confrontarsi sulle grandi questioni tecnologiche, climatiche, demografiche e geopolitiche che hanno a che fare con il destino del Pianeta e dell’Uomo.

Un’attenzione particolare viene rivolta ai giovani, oggi lontani dalla politica perché travolti da un pensiero comune di partitocrazia speculativa, noi non ci vergogniamo di fare politica, dimostreremo che non è il metodo sbagliato, ma come esso viene applicato, combatteremo ogni pregiudizio in merito, dimostrando che l’attenzione e la salvaguardia del bene comune sono il giusto modo per migliorare le condizioni sociali ed economiche del singolo cittadino, non il compromesso del soddisfacimento personale.”