“La lista Matera 3.0, dopo la partecipazione alle ultime elezioni locali, che hanno visto l’elezione di Cinzia Scarciolla in Consiglio comunale, ha deciso di consolidare l’apporto del proprio pensiero e volontà politica, nato come sostegno ad un programma innovativo e di cambiamento.

Matera 3.0 si trasforma, quindi, in un vero e proprio Movimento Civico ispirato alla partecipazione diffusa, alla valorizzazione della intelligenza collettiva, al confronto costante con le istanze dei cittadini, collaborando fattivamente con essi.”

E’ l’annuncio effettuato con una nota diffusa da Gianni Schiuma in cui si specifica che:

“Considerando che, a distanza di quasi un anno dall’insediamento della nuova amministrazione, la consigliera Milena Tosti, eletta all’interno della maggioranza, ha scelto di sposare il progetto di Matera 3.0, rafforzando il gruppo consiliare comunale, le due rappresentanti in Consiglio, insieme ad un gruppo di attivisti materani, hanno avvertito l’esigenza di sostenere il progetto Movimento Civico MATERA TREPUNTOZERO, quale contenitore ed incubatore delle istanze locali materane.

Obiettivo principale sarà la valorizzazione della partecipazione civica, attraverso incontri, confronti, iniziative di sensibilizzazione destinate alla più ampia platea di cittadini.

L’esigenza nasce dalla volontà di incidere in maggior misura sulle politiche di gestione del territorio, a partire dalle scelte portate avanti dall’amministrazione comunale, mettendo sempre, al primo posto, l’interesse dei cittadini per evitare di allontanarsi dagli impegni presi in campagna elettorale.

Il progetto politico del Movimento Civico MATERA TREPUNTOZERO è volto ad affrontare con consapevolezza e tenacia l’impegno civico inteso come servizio dei cittadini, scevro da calcoli o giochi di potere.

Un percorso che vorrà confrontarsi con tutte le altre forze politiche cittadine senza mai perdere di vista l’obiettivo programmatico di supportare e porre attenzione a tutte le istanze che arriveranno da chi vive quotidianamente la città, nonché dal dialogo con il mondo dell’associazionismo culturale, imprenditoriale, civico materano.

Nei prossimi giorni saranno avviati i primi confronti per consolidare e rafforzare l’impegno civico di MATERA TREPUNTOZERO, con apertura totale al dialogo, al fine di aumentare e amplificare la partecipazione e per sottolineare che, per rinnovare e migliorare la politica servono confronto, condivisione, coinvolgimento e coraggio.”