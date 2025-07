“Nasce da noi”, dopo il commissariamento PD, incontro per avvio discussione

“Oltre 100 persone hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa pubblica “Nasce da noi”, svoltasi presso la sala convegni della Parrocchia “Madonna di Pompei”, allo scalo ferroviario Grassano-Garaguso.” E’ quanto si legge in una nota diffusa da uno degli animatori del gruppo -Marco Losenno- che ha l’incontro, lo stesso che “ha sottoscritto il documento a sostegno della nomina del commissario regionale del Partito Democratico, con l’obiettivo di avviare un percorso di rigenerazione e responsabilità condivisa, partendo dai territori e dalle comunità.

La partecipazione ampia e sentita, con la presenza di molti sindaci e vicesindaci, amministratori, segretari di partito, iscritti e simpatizzanti sia della provincia di Matera che della provincia di Potenza, ha confermato la volontà diffusa di superare logiche chiuse e autoreferenziali, e di tornare a costruire la politica come spazio di ascolto, proposta e impegno. Tanti i temi emersi durante il confronto: dalla crisi della sanità pubblica, sempre più in difficoltà nel garantire diritti essenziali, alla crisi idrica, divenuta ormai una sfida permanente che richiede risposte strutturali e immediate.

Un punto centrale del dibattito è stato il tema del rinnovamento, inteso non come questione anagrafica ma come cambiamento nei metodi, nei linguaggi e nelle pratiche, superando definitivamente forme deleterie di carrierismo esasperato, che hanno favorito pochi privilegiati ed allontanato tantissime persone dalla militanza. Un rinnovamento che coinvolga anche chi, pur avendo militato per anni, non ha mai avuto occasione di esprimere idee nuove o contribuire a visioni innovative. L’età non è un discrimine: ciò che conta è l’atteggiamento, la volontà di costruire e la disponibilità ad aprirsi all’ascolto e al confronto

vero. Solo così le giovani generazioni potranno tornare ad essere affascinate dalla partecipazione attiva alla vita politica ed offrire un contributo positivo al radicamento ed al rilancio del partito.

È emersa con forza l’esigenza di un cambio di passo: serve una visione chiara, unitaria, capace di tenere insieme le istanze locali con un progetto politico di ampio respiro. Occorre sostenere concretamente gli amministratori che ogni giorno affrontano sfide complesse, e dare voce alle energie migliori delle nostre comunità.

“Nasce da noi” non è stato solo un titolo, ma l’affermazione convinta che il cambiamento parte dal basso, da chi sceglie di mettersi in gioco con passione, competenza e spirito di servizio. L’incontro di Grassano-Garaguso rappresenta solo l’inizio di un percorso che continuerà nei prossimi mesi, aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a costruire un Partito Democratico più forte, più giusto, più vicino alle persone. Dall’assemblea è emerso il corale e convinto sostegno alla delicata azione di direzione politica del commissario Daniele Manca finalizzata al rinnovamento ed al rafforzamento politico ed elettorale del Pd in Basilicata. Nasce da Noi.”

