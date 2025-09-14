Come si dice, l’unione fa la forza. E sembra che in questa direzione vada quanto si annuncia in una nota, ovvero che: “Nasce a Pisticci la prima Federazione di Liste Civiche. Un’idea nuova che vuole offrire al territorio un’alternativa alle grandi ammucchiate imposte dai partiti che monopolizzano le tornate elettorali.

Lista dei Cittadini e Pisticci in Comune, storiche liste civiche di Pisticci, provano a strutturare un percorso che le ha viste sempre fianco a fianco nelle battaglie politiche, all’interno di una cornice valoriale rispettosa dei principi della Carta Costituzionale.

Al momento la federazione LdC-PiC esprime un consigliere comunale eletto nella Lista dei Cittadini che diventa, senza rinunciare alla piena autonomia dei gruppi, rappresentante in consiglio comunale della coalizione civica.”

Così i portavoce delle due liste spiegano la decisione: “Con questa iniziativa vogliamo dare vita a un’organizzazione snella e per nulla condizionata da dinamiche esterne al territorio pisticcese.

Guardiamo con fiducia alle prossime amministrative ma non siamo più disposti a subire il diktat delle ultime ore precedenti alla presentazione delle liste. Giochino che ai partiti è riuscito spesso e che ha prodotto ammucchiate non in grado di amministrare.

Siamo disponibili al dialogo con altre forze politiche e con le istituzioni di ogni livello, ma senza alcuna sudditanza nei confronti delle segreterie di partito.

A quasi quattro anni dall’inizio dell’Amministrazione Albano, i cambi di casacca, le crisi e gli interessi di parte, hanno snaturato la maggioranza e prodotto poco o nulla per il territorio.

I continui ricatti al Sindaco, non in grado di reagire, hanno immobilizzato l’azione politica con la gravissima colpa di aver sprecato le opportunità offerte da misure straordinarie quali ad esempio il PNRR in un’era in cui il paese subisce un inesorabile declino dovuto soprattutto alla denatalità e allo spopolamento.

Abbiamo provato a scuotere con proposte concrete l’ esecutivo cittadino e la sua debole e cangiante maggioranza, ma abbiamo trovato scarsa volontà ad accogliere proposte e progetti.

C’è bisogno di un’alternativa solida che dialoghi soprattutto con le altre forze civiche del territorio che non abbiano collegamenti espliciti ai partiti e che quindi non fungano da testa d’ariete per spaccare questa iniziativa.

La federazione ha, tra le altre, l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione alla vita politica dei cittadini.

Nelle occasioni elettorali che non ci vedranno direttamente protagonisti, ci faremo parte attiva orientando la scelta dei nostri sostenitori su chi condividerà il nostro percorso nell’interesse della comunità.

Siamo pronti a rivendicare dignità per una comunità troppo spesso umiliata dalle scelte imposte nelle segrete stanze delle segreterie di partito.

Saremo da subito al lavoro per organizzare incontri pubblici per costruire insieme con i cittadini una proposta politico- programmatica solida e partecipata“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.