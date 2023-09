Napolitano,ultimo testimone della ”tempra” dei comunisti d’altri tempi

A ricordarlo uno della vecchia guardia come il professor Angelo Bianchi, con una militanza di lunga, disciplinata dal centralismo democratico del Partito comunista italiano, ma dove il confronto c’era. E non ha potuto che onorare la memoria di Giorgio Napoletano a Roma, in piazza Montecitorio, pur non condividendo- scrive nella nota- molte delle sue idee. Ma sul senso dello Stato e della Costituzione, nati dalla Resistenza , ereditati da Giorgio Amendola, è stato un esempio di coerenza dei militanti di un tempo.Oggi i funerali laici. Un tempo e fino alla scomparsa del partito pugni chiusi, bandiere rosse e l’Internazionale…



IL RICORDO DI ANGELO BIANCHI

E oggi ho anche partecipato in piazza Montecitorio ai funerali di Stato per onorare la memoria di Giorgio Napolitano, un esponente di primo piano del nostro PCI, di cui non ho condiviso molte delle sue idee essendo io molto più in sintonia con Enrico Berlinguer, ma del quale gli italiani hanno apprezzato bene il forte senso dello Stato repubblicano nato dalla Resistenza appreso alla scuola di Giorgio Amendola, testimoniando egli così di che tempra morale e civile erano espressione i comunisti italiani sia nella militanza politica che nel coprire ruoli nelle Istituzioni anche nei massimi livelli.