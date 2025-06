Nacci ( Pci) : I ‘’responsabili’’ di Matera rispondano su 6 priorità

Il coordinatore provinciale del Partito comunista italiano Antonio Nacci non si fa molte illusioni sui risultati e sulla ‘’mediocrità’’ della politica locale e di quanto rappresenterebbero, a giudicare dai deludenti numeri della recente consultazione elettorale per le comunali di Matera, le coalizioni guidate dal sindaco Antonio Nicoletti (centrodestra) e con una coalizione minoritaria e da Roberto Cifarelli ‘’ Riformisti’’ con uno schieramento maggioritario. Domani l’esordio del nuovo consiglio che comprende anche due esponenti di Progetto Democratico (candidato sindaco Vincenzo Santochirico),uno del M5s (candidato sindaco Domenico Bennardi) e Giovanni Angelino ( Progetto Democratico) che si è dichiarato indipendente dalla coalizione guidata da Roberto Cifarelli. E allora il segretario del Partito comunista va sul terreno delle cose da fare, che è quello che interessa ai materani. Sono sei le priorità : piano sociale di zona e sociosanitario;urbanistica e ambiente;Sassi e sviluppo turistico ricettivo;area ex Barilla;mobilità urbana; mobilità extraurbana e infrastrutture di collegamento. Temi da ‘responsabili’. Con quale giunta e maggioranza non resta che attendere domani o i prossimi giorni….



COMUNICATO STAMPA

Abbiamo aspettato volutamente questo tempo che ci separa dall’elezione del “nuovo” Sindaco di Matera, per esprimere le nostre valutazioni, sicuri che sarebbero usciti allo scoperto le prime pecore zoppe (altro che anatra) e così è stato.

D’altronde cosa ci si poteva aspettare all’indomani di una competizione elettorale fatta più di spot che di reali discussioni sulle soluzioni da proporre per risolvere i problemi dei Cittadini Materani.

La verità è che Nicoletti e Cifarelli sono le due facce della stessa medaglia, quella dove la politica è clientelismo, spartizione e affarismo vorace che dilapida risorse pubbliche in danno dei cittadini.

Tutto lecito se non si commettono reati ma che evidenzia una classe politica senza etica e d’altronde 30 anni di berlusconismo hanno sdoganato qualsiasi comportamento amorale ma anche illecito come appurato nelle sedi giudiziarie.

All’indomani del risultato elettorale, con il passare del tempo si sono levati gli inviti al senso di responsabilità per far partire una consigliatura dei “responsabili”, quale occasione migliore per coloro che hanno la necessità di smarcarsi senza perdere la faccia difronte ai cittadini dopo essersi schierati nella parte avversa a quella che ha eletto Nicoletti sindaco.

Che dire poi del risultato elettorale, in termini numerici il nuovo sindaco rappresenta il 27,5% degli elettori (neanche in un condominio si verrebbe eletti amministratori), l’affluenza alle urne al primo turno è stata del 65% frutto soprattutto di una politica da pesca a strascico con ben 520 candidati consiglieri, al secondo turno abbiamo avuto un calo dell’affluenza con una percentuale del 57%, “qualcuno” evidentemente con il risultato in tasca della propria lista da far valere in consiglio comunale ha preferito disertare le urne.

Purtroppo Matera rappresenta, come del resto in molte parti d’Italia, un fallimento politico e per tanti aspetti anche sociale e culturale.

Vedremo quali risposte sapranno dare i “responsabili” sui seguenti temi:

piano sociale di zona e sociosanitario;

urbanistica e ambiente;

sassi e sviluppo turistico ricettivo;

area ex barilla;

mobilità urbana;

mobilità extraurbana e infrastrutture di collegamento.



Antonio NACCI

Responsabile Provinciale di Matera