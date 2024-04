N.Casino (FI): Dubbi procedurali sulla gestione del Palasassi di Matera

Il consigliere comunale Nicola Casino capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Matera rende noto di aver “depositato una interrogazione al Sindaco Bennardi, all’Assessore allo Sport, Materdomini, e all’Assessore ai lavori pubblici, Cotugno nella quale chiede chiarezza in merito ad una vicenda che riguarda la gestione del Palasassi di via delle Nazioni Unite.”

“La vicenda inizia il 27 luglio 2021 – afferma Casino- quando una società propone un progetto di project financing per l’affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo Palasassi Salvatore Bagnale di Matera. L’amministrazione aveva la possibilità di valutare, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta, ma non lo fa e non dà alcun riscontro e quindi, trascorsi i 90 giorni, la proposta si considera decaduta.

Con deliberazione n. 467/2022 del 21 dicembre 2022, la Giunta comunale deliberava di “attivare un accordo di collaborazione tra il Comune di Matera e la società Sport e Salute S.p.A., per delegare quest’ultima all’elaborazione degli atti tecnici da porre a base di gara, ovvero, dei progetti necessari ed indispensabili all’avvio delle procedure di affidamento del servizio di gestione in concessione degli impianti sportivi comunali” tra i quali rientra anche il Palasassi. Dunque fra gli impianti sportivi comunali oggetto di convenzione con Sport e Salute S.p.A. in vista dell’indizione delle procedure di gara finalizzate all’individuazione dei nuovi soggetti affidatari della gestione, viene specificamente menzionato – al Lotto 6 – il Palasassi di Viale delle Nazioni Unite. Dopo quasi tre anni con Deliberazione n. 22/2024 del 25 gennaio 2024, la Giunta comunale si ricorda della proposta di project financing protocollata nel luglio del 2021 alla quale non aveva risposto entro il termine perentorio dei tre mesi e prende atto della proposta dichiarando il pubblico interesse per il Comune di Matera rispetto alla stessa”. Qualche giorno fa l’amministrazione comunale, con una sua nota, faceva sapere che “si sono conclusi i lavori di riqualificazione della piscina comunale nel Palasassi, che è tornata pienamente fruibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale con l’assessorato allo Sport”.

In base a queste premesse Casino interroga Bennardi, Materdomini, Cotugno e il dirigente del settore lavori pubblici, Olivieri, “in virtù di quale atto di indirizzo politico amministrativo, gli uffici comunali preposti hanno ritenuto di dover stralciare il Palasassi dalle direttive date dalla Giunta comunale con le delibere n. 389/2022 del 7.11.2022 e n. 467/2022 del 21.12.2022, ponendo in essere, tra l’altro con un ritardo di oltre due anni, un’attività istruttoria volta inequivocabilmente a favorire – per il precitato impianto sportivo – un progetto di finanza presentato all’Ente comunale nel luglio del 2021, e rispetto al quale nessuna valutazione era stata effettuata nel termine perentorio di 90 giorni stabilito dal Codice degli Appalti”.

Casino chiede anche “se sono previsti degli oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale per dare esecuzione all’accordo con Sport e Salute S.p.a. e, nel caso, a quanto ammontano questi ultimi e se sono già state sostenute, ad oggi, delle anticipazioni da parte dell’Ente”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.