Muscaridola: tutta colpa di quel “pre viaggio di nozze in Argentina di Cifarelli con Pittella”

E’ un Cosimo Muscaridola a tutto campo quello che, nella trasmissione condotta da Paride Leporace, “Oltre il giardino” su CronacheTV, racconta la sua versione dei fatti che si stanno consumando nel PD di Matera. Parte da una premessa “Non rincorro postazioni personali” mentre, sottolinea, “c’è chi vive solo di politica” giusto per marcare la ragione del suo agire rispetto ad altri protagonisti con cui ha condiviso la politica nei decenni scorsi. “Per Cifarelli, a cui io auguro buon viaggio, e per Salvatore Adduce ho fatto battaglie personali per sostenerli. Al primo che ha voluto fare la terza consiliatura in regione e al secondo per la carica nell’ANCI“. E con riferimento a Cifarelli dice che “Quando uno si ubriaca per i 5 mila voti che ha preso, voglio ricordare che all’epoca è stata fatta una lista funzionale a lui…per cui chiunque al posto suo sarebbe stato eletto, mentre è Francesco Mancini il vero vincitore perchè ha preso da solo i suoi voti. Roberto non lo capisco più! E’ cambiato dopo il viaggio in Argentina con Marcello Pittella! Da allora si è messo a parlare delle elezioni comunali e nel congresso del PSI ha iniziato o a parlare di grande centro, di superamento del centrosinistra e centrodestra. Hanno concordato un progetto politico, legittimo ma di cui sarebbe stato corretto che mettesse al corrente il partito che gli ha dato tutto. Non dobbiamo dimenticare che sono più di 35 anni che è in politica. Ha iniziato a fare l’assessore con il Sindaco Manfredi nel 1990, e il Pd nei suoi confronti è stato sempre disponibile, gli ha dato tutto.” Il PD di Matera? Praticamente “dall’ultimo congresso è lui e Gravela che di fatto lo governa, riducendolo al lumicino, e noi in minoranza non abbiamo avuto mai agibilità…non c’è nemmeno più una sede…lui stesso -in questa trasmissione- ha detto che sono andato in minoranza in direzione cittadina perchè due minoranze si sono unite, quindi lui ha solo una maggioranza relativa. Il segretario cittadino si sarebbe dovuto dimettere quando 20 su 35 ti chiedono la riunione della direzione e con 20 contro 16 approvano un documento a te contrario. Ma qui non si dimette nessuno. Solo io mi sono dimesso quando abbiamo perso le elezioni.” Le primarie? “Il PD non è contro le primarie. Lui voleva le primarie aperte, mentre il nostro statuto parla di primarie di coalizione del centro sinistra. Lui non le ha accettate. Lui poi voleva una sola candidatura del partito, la sua, mentre noi ne proponevano due per il tavolo del centro sinistra. Quindi ha detto che non mi candido e poi si è candidato. Non capisco Cifarelli: stai all’opposizione alla Regione e poi fai un’alleanza con chi li ti opponi. Salvo che non è una questione di poltrone. E allora qui non c’entra nulla la politica.” Che ci sia un disegno politico a monte secondo Muscaridola sarebbe dimostrato dal fatto che “Azione e Italia Viva sono stati invitati al tavolo del centro sinistra, sono venuti una volta e poi non più, chiedendo che non vi fossero simboli di partito“. I giovani? “Rispetto ma avrebbero dovuto candidare qualcuno di loro nelle primarie“. Il candidato del centrosinistra? “Tra questa sera e domani si saprà!” Qui sotto il filmato della trasmissione.

