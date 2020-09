Lo avevamo sentito alla vigilia della direzione cittadina e come ”segretario” del circolo cittadino del Pd di Matera gli avevamo chiesto il polso della campagna elettorale, anche in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre. E subito aveva esordito con un ”Segretario? Ma ancora per poco...” E così è stato.

Si è dimesso, facendo seguito a quanto dichiarato in passato con la richiesta di votare oltre che per il rinnovo della segreteria anche per gli altri organismi di rappresentanza del Pd. Cosimo Muscaridola lascia e passa la mano.

Sarà il congresso e il voto a decidere, in data da fissare, chi sarà il prossimo segretario. La direzione dovrà nominare i componenti del coordinamento che dovranno guidare il partito fino al congresso.

Altro punto all’ordine del giorno sta riguarda la posizione da assumere per il ballottaggio , che vedrà Domenico Bennardi ( M5s, Psi-Verdi, Volt, Matera 3.0) opposto al candidato del centrodestra Rocco Luigi Sassone.

Pd ed elettorato di riferimento verso una scelta precisa e conseguenziale… Sul come è da vedere.