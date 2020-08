Quella a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma dovrebbe essere l’ultima da segretario cittadino, o di circolo, del Partito democratico perchè è pronto, e lo ha chiesto espressamente al commissario regionale Dario Stefàno, di tenere insieme al congresso regionale, anche quelli territoriali per Matera e per la provincia. Cosimo ” Cosimino ” Muscaridola lo ha annunciato e ribadito nel corso della presentazione della lista del Pd, precisando che dopo due mandati (il suo incarico scade nel 2022) non è più rieleggibile e candidabile e che è giusto lasciare il passare e in concreto al ”rinnovamento” e ai giovani. Del resto la richiesta di fare un passo indietro era venuta fuori in altre occasioni e anche durante il confronto con altre forze del centrosinistra per una possibile (poi risultata vana) candidatura comune. Adesso tocca a Stefàno decidere sulla richiesta avanzata da Matera. Ma ora Muscaridola, che ci ha messo tempo e cuore nella prima fase della campagna elettorale, guarda avanti ma togliendosi – parlando a braccio qualche sassolino dalla scarpa.



”Con la candidatura di Schiuma, checchè se ne dica – ha detto Muscaridola- si apre una fase nuova dentro il partito e per la città. Si è presentato con un programma di tutto rispetto già da alcun mesi e noi lo abbiamo valutato attentamente, apprezzando la sua disponibilità a lavorare con il centrosinistra. E’ un candidato materano, nuovo, che si è affacciato in politica. Altri ci stanno da 20 anni e passa o sono eterodiretti da Potenza o da Roma. E i materani farebbero bene a tenere conto di questo aspetto e a guardare in particolare cosa rappresenta il centro destra e come si comporta. Ricordate l’esperienza della giunta Buccico? E’ durata due anni. E la presenza nella prima fase della giunta De Ruggieri, che chiamammo Armata Brancaleone fino al Gum? Loro hanno passato la mano. Noi, che non guardiamo alle poltrone e ricordo che con Salvatore Adduce, Roberto Cifarelli e altri, non volevamo entrare nella maggioranza. Ci siamo comportati con senso di responsabilità perchè c’era un appuntamento come Matera 2019 da portare avanti e alla fine i risultati sono venuti. A confermare che si è operato bene ricordo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricordo l’esperienza di Matera per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. E nè ci serve -ha concluso- un centrodestra come quello guidato da Bardi alla Regione Basilicata con una ”cavalleria rusticana”, cioè tanti napoletani a governare la nostra regione. Matera deve guardare avanti con concretezza e progettualità”. Senza peli sulla lingua il ”segretario” e altrettanto ha fatto parlando delle trattative con le altre componenti del centrosinistra che hanno scelto altre strade. ” Da parte nostra e siamo fieri del nostro simbolo, al quale non rinunciamo -ha precisato Muscaridola- tanta disponibilità. Ma, evidentemente, posizioni preconcette e consolidate non hanno consentito di fare passi avanti.Rammarico? Riteniamo di aver fatto tutto il possibile…Ma ora ”pancia a terra” con cinque liste e il candidato Giovanni Schiuma per vincere”. E l’ingegnere…che al belvedere Guerricchio aveva illustrato il programma ha guardato uno ad uno i candidati, nonostante le mascherine multicolori. Quasi a dire ” giù la maschera…Sarà un mese senza posa, ma io sono con voi”.

LA LISTA del Partito Democratico

Carmine Alba,Antonella Bamundo, Genoveffa Capuzzi, Graziana Carlucci, Nunzia Cinnella, Angelo Raffaele Cotugno, Daniela Carmen Coscia, Alessandra D’Angelo, Tiziana Di Cuia, Maria Di Pede, Rocco Festa, Francesco Paolo Gaudiano, Pietro Iacovone, Giovanna Ciriaca Di Cuia, Tommaso Mariani, Augusto Martemucci, Vincenzo Menzella, Antonio Morelli, Maria Natale, Tommaso Perniola, Natale Petragallo, Maria Bruna Plasmati, Maria Ramaglia, Simona Reale, Marcangelo Rizzi, Pasquale Romanelli, Rossella Rubino, Alessandro Santorufo, Giuseppe Tragni, Carmen Turcanu, Valeria Viti, Vito Lupo