“Il Partito Democratico di Matera smentisce la ricostruzione priva di fondamento e molto lontana dalla realtà dei lavori dell’Assemblea del Partito dello scorso 15 luglio, apparsa oggi sulle pagine del Quotidiano di Basilicata che riporta la notizia che “A Matera è sempre più a rischio la lista del PD”.”

E’ quanto scrive Cosimo Muscaridola -segretario cittadino del PD- in un comunicato stampa nel quale aggiunge:

“Nel corso della riunione della Direzione, alla quale erano presenti oltre il 70 per cento dei componenti eletti ed alla presenza del Segretario provinciale del Partito Scarnato, le posizioni espresse sono state si articolate ma al termine dell’assemblea, malgrado la presenza di qualche corvo distratto ed all’unanimità dei presenti, è stato dato mandato al Segretario cittadino di comporre la lista dei candidati sotto il simbolo del Partito Democratico, in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre.

La Direzione cittadina, dando ancora una volta prova di responsabilità, di tenuta e di visione, ha poi confermato il mandato al Segretario di continuare la verifica con tutte le altre forze politiche del centrosinistra e con le forze civiche che hanno garantito i successi del 2019, lavorando senza sosta per convergere su una proposta unitaria di candidatura a Sindaco e individuando una personalità che possa essere in grado di sconfiggere le Destre e di garantire il buon governo della Città per i prossimi cinque anni.

La Direzione ha espresso con forza la volontà di non disperdere quanto di buono è stato fatto, grazie soprattutto al concreto sostegno che il Partito Democratico ha fornito all’Amministrazione comunale per far fronte alla grave emergenza del COVID-19.”