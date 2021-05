… Ora c’è e con la denominazione giusta dopo l’equivoco ordine del giorno consiliare della vigilia, che aveva indicato la istituzione di una commissione per la ”valorizzazione” di quel comprensorio nel parco della murgia. Una contraddizione che confliggeva con le finalità della ”commissione speciale” , voluta dal consiglio per evidenziare eventuali osservazioni, contraddizioni, rispetto delle norme e di luoghi sotto tutela, che sarebbero emersi nel corso del progetto di ” recupero e valorizzazione” appaltato da Invitalia . E così, dopo l’opportuna correzione del titolo per evitare equivoci, il consiglio – riunitosi nella ‘roboante’ aula magna dell’IIS GB. Pentassuglia- ha designato all’unanimità i sei componenti della commissione. Ne fanno parte per la maggioranza i consiglieri Gianfranco Losignore , Cinzia Scarciolla e Lucianna Stigliani (subentrata all’ultimo momento al verde Mario Montemurro, per incompatibilità con altro incarico) e per le opposizioni Pasquale Doria, Rocco Luigi Sassone e Giovanni Schiuma.



Nella prima seduta utile, a breve a quanto pare, sarà eletto il presidente. Da quanto si è appreso la commissione si metterà subito al lavoro per presentare le osservazioni al progetto realizzato finora a Murgia Timone, che ha destato non poche perplessità, polemiche, esposti denuncia e i ‘silenzi’ del ministro per il Beni culturali Dario Franceschini e dell’Unesco. Lavori, nel frattempo finiti, e in attesa di essere consegnati…Un passaggio importante non ancora definito e del quale non si conoscono ancora tempi e modalità. Ma si parla e si attendono indicazioni per la gestione dei luoghi raggiungibili con infrastrutture materiali e immateriali, che hanno cambiato e non poco siti e percorsi realizzati dopo l’anno di Matera capitale europea della cultura. Ma legati a quel programma di opere pubbliche di investimenti. Attendiamo sviluppi, come si suol dire. E novità, a quanto pare, ci saranno anche sul piano politico . Dopo il G 20 con una ”verifica” all’interno della maggioranza guidata da Domenico Bennardi. M5S, Volt Psi, Matera 3.0, Verdi dovranno trovare la quadra per un rilancio della coalizione.



Mica semplice. Sarebbero a rischio , per logica o calcolo fate voi, e secondo una ricostruzione (sintetizziamo) fatta da ”Il Quotidiano del Sud” due assessori, per compensazione Graziella Corti assessore ai Lavori Pubblici (Volt) e Giuseppe Sarli allo sport ( Matera 3.0) potrebbero lasciare la compagine per armonizzare la coalizione, recuperando quelle componenti -per esempio- del dissenso ( ma che restano in coalizione) come Michele Paterino, Francesco Di Lecce. Sul come, chi e quando è tutto da definire. Ma non sono solo loro da tenere in considerazione e l’ultima presa di posizione della consigliera Cinzia Scarciolla ( Matera 3.0) in commissione urbanistica ne è la conferma, senza dimenticare alcuni distinguo in casa pentastellata. Situazioni interne che potrebbero evidenziarsi con i chiarimenti nazionali nel Movimento, sempre più partito con la guida di Giuseppe Conte, e la nascita ”probabile” di una nuova formazione legata ad Alessandro Di Battista e altri. Tutto in evoluzione, anche in relazione ai contatti con il Pd e all’esito delle amministrative nelle grandi città. Ma restiamo a Matera che guarda a Murgia Timone, alla Casa delle Tecnologie e al G20, per citare temi di confronto e opportunità ricorrenti. Una svolta? Chissà.