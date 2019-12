Domanda ridondante dopo una annata di sovrapposizioni e sovraesposizioni di eventi, incontri, proposte, provocazioni, polemiche per un 2019 da Matera, capitale europea della cultura, che è stato comunque straordinario. E partiamo da qui con 865.000 di pernottamenti a Matera nel 2019 (parliamo di dati ufficiali forniti dalla Fondazione nella giornata di chiusura) con +44 per cento di presenze di turisti stranieri e +34 per cento di presenze in Basilicata . Ma riteniamo si sia andati oltre, anche perchè c’è quella quota di sommerso che fa alzare quella quota. Favorita da quella economia dalle mani libere che ha consentito di liberare energie, senza regole, ma che fa rimpiangere l’assenza di un piano del turismo che avrebbe consentito di qualificare, diversificare,monitorare e far crescere in maniera organizzata e di prospettiva l’industria delle vacanze, che ora- naturalmente- si guarda intorno, in una fase di transizione e di naturale assestamento che fa i conti con prenotazioni, effetti maltempo, costi, interrogativi, scadenze e gestione. Matera si vende da sè e, come abbiamo detto e scritto in più occasioni, riceverà una bella ”botta” promozionale dall’uscita del film di 007 ” No time, to die” con un trailer sui rioni Sassi che ha lasciato intravedere un effetto moltiplicatore. Ma occorre prepararsi evitando di restare alla finestra o di fare passi indietro come è capitato con The Passion. Poi ci sono le potenzialità di quanto messo in campo dalla Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” con alcuni dei progetti leader che potrebbero avere continuità in futuro o con altre attività senz’altro interessanti, come l’open design school, che hanno coinvolto professionalità di diversi contesti. Contano anche i conti. La brochure sulla ” Legacy”, che tradotto in italiano in modo che tutti o quasi capiscano riguarda l’ eredità di Matera 2019, sul piano del budget per il 2020 sono previsti investimenti pe 6 milioni di euro. Spiccioli? Si tratta di continuare. Paolo Verri, direttore generale della Fondazione, che ha ricevuto un assist dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, per investire su Taranto, ha annunciato un bando e un festival per la co creazione. E poi il percorso di lavorare sodo per i prossimi tre mesi con la Regione sui fondi strutturali, che hanno portato -per esempio- a portare in Basilicata il Capodanno Rai utilizzando ”Matera 2019”. Poi sappiamo come andata….Ma è una strada da battere. E poi il presidente della giunta regionale Vito Bardi che ha assicurato il suo impegno, ma senza entrare nel merito visto che la Regione è azionista di maggioranza della Fondazione e con risorse umane e finanze ne ha sostenuto l’operato. Ma ora occorre fare i conti di consuntivo per valutare come è andata e come si è operato. La Fondazione per il periodo 2015-2019 ha avuto entrate per 49 milioni di euro : 33.250,000 dal governo nazionale, 10.800.000 dalla Regione Basilicata, Comune di Matera 1.038,718, Commissione europea 1.500,000, privati 2.065,143, ticketing (i passaporti venduti sono stati appena 74.000 e con tutte le perplessità gestionali che li hanno contraddistinti) e merchandising 730.697 euro. totale 49.384.558 euro. Le uscite 30.947,411 programma culturale, comunicazione 6.586,154 euro, spese generali 11.850,993. Totale 49.384.558 euro. Bilancio a pareggio. Poi toccherà entrare nel merito e su questo i tempi sono lunghi. Si dovrà andare al consuntivo (quello del 2018 è stato approvato nell’ottobre scorso), ma nel frattempo la vita dovrà continuare come ripetuto dai diversi protagonisti dell’anno di Matera capitale europea della cultura anche in relazione al lavoro di rete in cantiere con le altri capitali italiane come Parma 2020, europee e con quelle come Pesaro Urbino, che tireranno avanti con Matera…fino al 2033. Auguri. Gli spunti per andare avanti ci sono. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha ribadito – citando Matera- che il Sud non è una causa persa ed è un luogo dove investire. E ha candidato Matera a diventare capitale delle culture delle aree interne, rimarcando che la Città dei Sassi è capace di aprirsi al mondo e con un invito esplicito – riferendosi alla Zes jonica- ad aprirsi a Taranto, progetto che indica una precisa volontà del Governo a intervenire nella vicenda occupazionale, produttiva e ambientale dell’Ilva creando alternative produttive anche nella cultura. E qui il possibile coinvolgimento di Paolo Verri ci sta tutto. Se ne riparlerà nel 2020. Ma Provenzano ha parlato anche di riprendere il Cis, di contratto interistituzionale di sviluppo per Matera, dopo i Patti siglati con Matteo Renzi e poi ripresi con tutti i limiti che sappiamo dal primo governo Conte. Ma quello delle opere pubbliche è un altro capitolo, andato avanti tra bassi e alti. Alcuni cantieri ci sono, altri sono andati avanti da soli o quasi come quello per la stazione di Matera centrale delle Fal e come il centro di scambio intermodale di Serra Rifusa, ancora fermo per le arcinote e paradossali vicende gestionali e organizzative tra Fal ed Enti locali.

Sta di fatto che occorrerà continuare a investire in cultura e per questo servono risorse finanziarie (il percorso è quello dei fondi europei) e umane. Il Comune ha chiesto la proroga per le 48 unità tecnico amministrative e la Fondazione, che si è occupa del settore culturali, perderà già da Capodanno gran parte del suo organico e via via anche i dirigenti, i cui contratti scadono in primavera. Alcuni torneranno in Regione o si accaseranno altrove, magari nella filiera degli enti subregionali. E allora? L’Europa ci dà una mano, visto che il presidente dell’Unione David Sassoli ha riconosciuto che l’agenda di Matera è in linea con quella dell’Europa 20250 con digitalizzazione, sostenibilità e cultura? Vedremo. Matera, comunque, va avanti pur con l’analisi concreta delle problematiche da affrontare. Lo spirito è quello della concretezza, della programmazione, della trasparenza e di un pizzico di euforia e di contaminazione come abbiamo constato nel riuscitissimo concerto alla Cava del Sole, nonostante la temperatura rigida. Un mix di professionalità, di generi da concerto di Capodanno 2020…perché quello per la cerimonia di chiusura del 2019 è stato davvero unico. Quanti conoscevano Fatoumata Diawara, novella Miriam Makeba, Damon Albarn novello ‘’Michael Boublè, o Lous and the Yakuza accanto ai graffianti Afterhours, Carmen Consoli, Daniele Silvestri dal repertorio consolidato e al rapper Rancore? Pensiamoci ‘’L’anno che verrà da Capitale’’ si può fare con un pizzico di cultura e originalità, che tocca generi, sensibilità e latitudini diverse.