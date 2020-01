Riuscirà il sindaco Raffaello De Ruggieri a tirare avanti fino alla fine del mandato, evitando la mozione presentata da 14 consiglieri https://giornalemio.it/politica/a-a-a-consiglieri-sfiducia-cercansi-ma-a-matera-si-vota-e-allora/ che contano, o sperano, di trovare altri tre colleghi per interrompere anticipatamente un mandato quinquennale passato per cinque giunte e due maggioranze di diverse venature cromatiche? Ne sapremo di più il prossimo 3 febbraio, ricorrenza di san Biagio, data per la quale è fissato il consiglio comunale per la discussione della mozione di sfiducia. Spazio alle ugole consiliari che daranno fondo a toni diversi, tra repliche, controrepliche e motivazioni per sparare bordate, giocare all’attacco, in difesa o in cerca di mediazione. Difficile ipotizzare come andrà a finire. E’ vero che il voto nazionale in Emilia Romagna e Calabria potrebbe far pendere la bilancia verso apparentamenti e accasamenti in corso d’opera, prima di decidere se staccare la spina.Ma contano i numeri e anche una preghiera a San Biagio, protettore della gola, potrebbe far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Una prece e la fiamma di una candela, nella chiesetta di via San Biagio, potrebbe illuminare chiunque nel percorso che da via Aldo Moro porta all’aula Pasolini di via Sallustio…

Nuovo calendario sedute Consiglio comunale

La conferenza dei capigruppo del consiglio comunale ha deciso, nel corso della riunione che si è svolta nella serata di ieri, l’annullamento delle sedute straordinarie, in prima e seconda convocazione, dell’assemblea del 24 e 31 gennaio 2020.

Stabilito inoltre il differimento, alle ore 18.30, dell’orario di svolgimento seduta del 27 gennaio 2020 per il conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Fresu.

Il Consiglio è stato convocato, in seduta straordinaria, alle ore 17,00 di lunedì 3 febbraio 2020 nella Sala Pasolini, in via Sallustio, per la discussione della mozione di sfiducia presentata da 14 consiglieri comunali.

E’ stata decisa inoltre la convocazione dell’Assemblea, in seduta straordinaria, per il 5 febbraio 2020 alle ore 15,30 (con 2^ convocazione per il 7 febbraio 2020 alle ore 15,30) per la discussione del Regolamento Urbanistico.

Questo il calendario dei lavori del Consiglio con i relativi ordini del giorno:

1) Lunedì 27 gennaio 2020 ore 18.30 – Auditorium Gervasio, Piazza del Sedile

Conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Fresu

2) Lunedì 3 febbraio 2020 ore 17 – Sala Pasolini, Via Sallustio

Mozione di sfiducia ex art.52 D.Lgs. n.267/2000.

3) Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 15.30 (seconda convocazione venerdì 7 febbraio 2020 ore 15.30) Sala Pasolini, Via Sallustio

Regolamento Urbanistico della Città di Matera – Approvazione definitiva ai sensi della L.R. 23/99.