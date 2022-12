Mozione di indirizzo su Fondazione Matera Basilicata 2019 del Consiglio Comunale

“Il consiglio comunale di Matera -si legge in una nota- ha approvato ieri una mozione d’indirizzo, sottoscritta da maggioranza ed opposizione, con la quale si dà formalmente mandato al sindaco, Domenico Bennardi, in qualità di presidente pro tempore della Fondazione Matera Basilicata 2019, di difendere e rappresentare il protagonismo della città nel nuovo assetto della governance. In particolare, i consiglieri Visaggi, Schiuma, Violetto, Morelli, Susi, Stifano, Salvatore, Perniola, Paterino, Montemurro e Toto, con la mozione chiedono che si proroghi la durata della Fondazione fino al 31 dicembre 2035, ridefinendone missione e funzioni, con il contributo degli enti fondatori e della comunità regionale.”

Nel testo approvato si raccomanda che, l’assetto della governance della Fondazione, venga definito ispirandolo al “dovuto rispetto di pari dignità tra Comune di Matera e Regione Basilicata, al coinvolgimento degli altri enti fondatori, all’apertura anche a nuove e qualificate presenze (come peraltro previsto dallo statuto), conservando in capo alla città di Matera la visione strategica, il ruolo di interprete e rappresentanza del processo, iniziato con la candidatura a Capitale della cultura”. Al sindaco Bennardi, dunque, la massima assise cittadina ha affidato il compito di “tutelare il ruolo centrale della città di Matera, nelle finalità di promozione e nell’assetto della governance della Fondazione Matera Basilicata 2019”, così come scritto a conclusione della mozione. Incarico da far valere già da domani, nella prevista riunione del Consiglio d’indirizzo della Fondazione, in cui occorrerà trovare una sintesi nel dibattito in corso con la Regione proprio sulla futura governance.