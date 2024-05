Mostra su Matteotti e Di Vagno in quattro comuni pugliesi

Due grandi figure del Novecento, due storie diverse accomunate dall’impegno, dalla lotta contro la dittatura fascista in una mostra itinerante ,promossa organizzata dall’Associazione nazionale partigiana di Altamura e Cassano delle Murge di Bari e dall’Anpi dalla provincia di Bari, che toccherà oltre ad Altamura e Cassano anche Santeramo in Colle e Gravina in Puglia. Un evento, nel centenario del delitto Matteotti, organizzata in collaborazione con la fondazione Di Vagno che ha messo a disposizione il materiale della mostra . Non solo foto, ma anche approfondimenti su una stagione che è tanta parte della memoria e delle lotte per la libertà, la democrazia del nostro Paese, ”minato” da disegni pseudo riformisti (autonomia differenziata e premierato) che minano l’integrità della Costituzione . L’inaugurazione domani, 23 maggio, a Gravina , presso il museo civico in piazza Benedetto XIII. Interverranno Luigi Quaranta, consigliere della Fondazione Di Vagno, Anna Lepore segretario provinciale Anpi Bari, Giovanni Capurso storico e vicepresidente dell’Anpi di Corato. Gli interventi saranno preceduti dai saluti del sindaco Fedele Lagreca e dal presidente di Anpi Gravina, Rosa Fiore.



LA MOSTRA

Le sezioni ANPI di Altamura-Cassano delle Murge, Gravina e Santeramo in Colle in colle, e l’ANPI Provinciale di Bari, hanno deciso di rendere omaggio alla memoria di Giacomo Matteotti, martire della resistenza civile alla dittatura fascista, portando nei quattro comuni della Murgia, la

Mostra storico – documentaria “Giuseppe Di Vagno e Giacomo Matteotti fra Storia e Memoria” messa a disposizione dalla Fondazione Di Vagno.

Una Mostra sempre attuale che mette in parallelo le storie dei due politici italiani che hanno lottato, sacrificando la loro vita, per l’opposizione alla dittatura fascista e le cui biografie rivelano diverse analogie.

Il loro insegnamento e quello di tante altre vittime della crudeltà del fascismo, animò la Resistenza dei Partigiani contro i nazifascisti, in difesa dei valori della libertà, della pace, della democrazia, della legalità, dell’uguaglianza, valori sanciti dai padri e dalle madri costituenti nella Costituzione italiana che dobbiamo sempre cercare di attualizzare e attuare.

In ogni Comune la Mostra verrà inaugurata con la presenza degli organizzatori, amministratori e relatori e si svolgeranno in concomitanza iniziative che comprenderanno momenti di riflessione e approfondimenti affidati a scrittori, storici, esperti del tema e anche a forme ed espressioni artistiche diverse.

Nei prossimi giorni sarà data comunicazione degli eventi correlati alla Mostra nei vari Comuni con relativi dettagli.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.