Morfini: Con Elly, una donna per ricostruire Pd e Sinistra

Per gli iscritti al Partito Democratico, soprattutto, la scelta di domenica è da fare con la mente e con il cuore , come dice Alfredo Morfini, nella nota che segue. Non è facile ma quando ci si guarda dentro e attorno e allora le motivazioni vengono fuori e allora si fa la scelta giusta, di campo, di metodo. Per Morfini Elly Schlein è anche quello di fare che a Destra hanno avuto il coraggio e la coerenza di fare con Giorgia Meloni. Contesti diversi, ma quando una donna dimostra capacità e rappresenta una alternativa e una speranza a quello che si cerca da tempo di attivare nel e con il Pd e soprattutto in quella Sinistra, che in tanti cercano ma con un progetto tutto da costruire, e allora per Alfredo non ci sono dubbi…



COMUNICATO STAMPA SU PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI DOMENICA

26 FEBBRAIO 2023

Ancora una volta, dopo 4 anni, il Partito Democratico è chiamato a decidere su chi sarà il segretario che lo guiderà nei prossimi anni. A contendersi la segreteria saranno due persone molte diverse per formazione ed esperienza politica, ma dotate di grande capacità e sensibilità.

Da un lato Stefano Bonaccini, classe 1967, militanza storica dal PCI al PD e presidente di qualità della Regione Emilia Romagna e dall’altro una giovane donna di 37 anni Elly Schlein, laureata in Giurisprudenza da sempre presente sui temi dell’ambiente e dei diritti, neo iscritta del Partito Democratico, ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna e Parlamentare.

Due figure che potrebbero essere le due facce della stessa medaglia. Due persone di livello che impongono una scelta da fare con la testa e col cuore.

Io ho scelto Elly Schlein perché credo che sia la persona giusta per rimettere insieme le tessere (non quelle del partito, anzi) bensì i pezzi di una sinistra devastata dagli ultimi decenni di politica in cui è prevalso un modello leaderistico e divisivo di partito in cui la carriera e i destini dei padroni delle tessere, appunto, contavano più della difesa dei diritti delle minoranze e della difesa dei ceti più deboli della popolazione, che il PD ha ingenuamente appaltato ad altri partiti, M5S in testa.

L’ho scelta perché ha una proposta politica che guarda al collettivo e che partendo dalle disuguaglianze che stanno massacrando le società “globalizzate ed aperte” per dirla alla Karl Popper, rilancia il tema dell’ecologia e della stessa sopravvivenza del Pianeta. Infatti, mentre noi celebriamo da mesi un congresso bizantino nei tempi e nelle procedure, è in corso una guerra alle porte dell’Unione Europea, ce ne sono decine nel mondo, il Nord Italia è quasi a secco di acqua potabile e il diritto alla cura è diventato un privilegio di pochi benestanti, giusto per stare alle emergenze sociali, ambientali ed economiche immediate.

Ho scelto Elly perché è donna, ha freschezza ed energia e può sfondare anche sinistra quel “soffitto di cristallo” che la destra ha infranto con Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio. Nel PD esiste un maschilismo becero malcelato, dove le donne sono spesso, come i giovani tra l’altro, funzionali alle carriere dei padroncini del vapore e per questo vengono esibite e messe in posti più di rappresentanza che di effettivo potere.

Mi auguro che anche la città di Matera, la sua provincia e l’intera Regione Basilicata possano partecipare con convinzione e determinazione a queste Primarie che si svolgeranno domenica 26 febbraio dalle 8.00 alle 20.00 in tutta Italia. Solo attraverso una massiccia partecipazione alla politica potremo cambiare il partito democratico e l’Italia intera.

Alfredo Morfini

(Consulente e iscritto del PD Matera)