Morelli( Fdi): Pannelli fuorilegge nei Sassi . E’ zona vincolata!

Carta, penna e dito puntato contro quella forzatura che ha portato alla installazione di pannelli luminosi informativi, davvero impattanti, all’ingresso dei rioni Sassi all’altezza dei varchi della zona a traffico limitato. Una operazione, sostiene il consigliere comunale Mario Morelli (FdI) in violazione alle norme sulle zone tutelate e patrimonio Unesco. E così ha scritto alla Soprintendenza, che ha sede nei Sassi in via D’Addozio, e ai dirigenti del Comune per delucidazioni: al dirigente Ufficio Sassi e Ufficio Urbanistica, Giuseppe Gaudiano, al dirigente settore Patrimonio, Angela Lisanti, al dirigente settore Mobilità, Paolo Milillo, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata per segnalare l’installazione di pannelli luminosi installati a Matera nel Rione Sassi (sito vincolato dalla normativa nazionale per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e Patrimonio UNESCO). Avremo una risposta prima del 9 dicembre(ricordiamo le mancate attuazione da parte della giunta di due ordini del giorno approvati dal consiglio comunale, dopo una commissione speciale sui lavori a Murgia Timone) , data del trentennale dell’iscrizione dei rioni Sassi e dell Parco rupestre ? Chissà…



la LETTERA

Segnalazione installazione di pannelli luminosi collocati a Matera nel Rione Sassi (sito vincolato dalla normativa nazionale per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e Patrimonio UNESCO).

Il sottoscritto Mario Morelli Consigliere Comunale del comune di Matera con la presente segnala l’installazione di pannelli luminosi posizionati all’interno dei Rioni Sassi di Matera area sottoposta a vincolo per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale di cui D.lgs 42/2004 e Patrimonio UNESCO.

Precisamente risultano montato 1 pannello all’accesso di Via D’Addozio angolo Via Santo Stefano e 1 pannello all’accesso di Via Bruno Buozzi angolo Via Casalnuovo.



Da una prima verifica dei regolamenti vigenti nel comune di Matera (Regolamento comunale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni nonché il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni approvato con D.C.C. n. 110 del 28/12/2017 e Regolamento comunale per la disciplina dell’arredo urbano nei Rioni Sassi D.C.C. n. 37 del 08/04/2002 e ss.mm.ii.), non risulta la possibilità di installazione nei Rioni Sassi di anzidetti manufatti anzi al contrario sono vietate.

Alla luce di quanto segnalato, si chiede agli uffici in epigrafe:

1. Il soggetto che ha provveduto ad installare gli anzidetti pannelli;

2. Se è stata rilasciata specifica autorizzazione accompagnata da pareri dagli enti preposti.

Si chiede altresì alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata che si pronunci su quanto accaduto e nell’eventualità di installazione illegittima al fine di tutelare il patrimonio culturale dei Rioni Sassi, si chiede si da ora a tutti gli uffici in epigrafe di intraprendere azioni amministrative per la rimozione immediata di detti manu