Montescaglioso: Roberto Cifarelli – primo incontro de “La Basilicata è ora”.

Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, ha scelto Montescaglioso per dare avvio ad una serie di incontri programmati nel territorio, allo scopo di rendere conto dell’attività svolta nel corso degli ultimi 5 anni di consiliatura. L’incontro, svoltosi presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, gremita di cittadini, è stata aperta dall’emozionante proiezione del “Discorso all’Umanità” tratto dal film “Il grande dittatore” (1940) di e con Charlie Chaplin.

Il segretario del circolo cittadino PD di Montescaglioso, Antonello Arturo Oliva, nel suo intervento ha ringraziato il consigliere Cifarelli per il lavoro svolto nell’assise regionale ed ha salutato i consiglieri di opposizione de “La Città di Tutti”, la rappresentanza di Italia Viva e l’Arma dei Carabinieri. Ha poi espresso critiche nei confronti del centrodestra regionale e locale. Ha evidenziato l’assenza, a Montescaglioso, di luoghi di aggregazione e riflessione; a distanza di 10 anni non si registrano sviluppi per quel che riguarda la Strada a Scorrimento veloce e la questione relativa al dissesto idrogeologico. Ha poi reso noto l’impegno del circolo cittadino PD nella realizzazione di un percorso di confronto e dibattito culturale, per garantire e costruire un futuro alle nuove generazioni.

Il consigliere comunale Raffaele Rizzi ha sottolineato la grande presenza di cittadini all’incontro, segno tangibile dell’interesse al confronto pubblico; ha fatto riferimento al lavoro svolto in seno al Consiglio Comunale di Montescaglioso, improntato e diretto al superamento delle problematiche avvertite dalla cittadinanza montese. In merito alle imminenti elezioni regionali di Basilicata ha criticato la maggioranza di centrodestra, la quale ha promesso ma non manutenuto. Uno dei punti affrontati ha riguardato la sanità lucana, a suo tempo eccellenza e modello per le realtà nazionali ed extranazionali ed oggi in grave difficoltà. A tal proposito ha ricordato le politiche adottate dal sen. Filippo Bubbico (presente all’incontro tra gli spettatori) in occasione della sua esperienza di Presidente della Giunta regionale ed Assessore regionale. Ha poi fatto riferimento ad una mozione, relativa all’autonomia differenziata, argomento discusso in Consiglio Comunale, inserito all’ultimo punto dell’ordine del giorno e votato, in maniera compatta, dalla sola maggioranza. Ha poi espresso il proprio consenso alla candidatura di Angelo Chiorazzo, persona valida ed impegnata nel sociale, attorno alla quale costruire un progetto inclusivo.

Gianna Racamato, consigliere comunale di minoranza, ha sollevato il problema dell’emigrazione giovanile e dello spopolamento demografico, lamentando l’assenza di politiche occupazionali giovanili. Allo stesso tempo ha evidenziato la positiva esperienza dell’Orchestra sinfonica di Matera.

Il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli, avvalendosi di slide, ha evidenziato la necessità di ricordare quanto avvenuto negli ultimi 5 anni in Basilicata, sottolineando come il PD sia partito di governo anche quando è all’opposizione e la propria azione sia sempre propositiva. “Prima i lucani, slogan elettorale del centrodestra nel 2019, è diventato “Prima il governo nazionale”; il tema, importantissimo, dell’autonomia differenziata, vera secessione Nord/Sud, non è stato affrontato in maniera adeguata dal Consiglio regionale; critiche sono state rivolte anche alla gestione di Acque Sud SpA e delle ZES (Zone Economiche Speciali). Queste ultime, introdotte nel 2016 dal governo Gentiloni, prevedevano per la Basilicata 1060 ettari per il proprio rilancio ed una dotazione finanziaria; il ministro Fitto ha allargato la ZES a tutto il territorio meridionale disponendo, però, della medesima dotazione economica. Dimensionamento scolastico: i criteri da adottare nei territori non possono essere uguali: il taglio degli istituti previsto in Basilicata non è stato, in alcun modo, contestato dalla Regione. Ha lamentato, inoltre, uno scarso spazio sugli organi di informazione.

Al termine della consiliatura regionale 2019 – 2024 ha sottolineato la perenne instabilità della Giunta regionale, che ha governato senza avere una maggioranza stabile e senza una vera programmazione. L’opposizione consiliare regionale, al contrario, ha caratterizzato il proprio impegno sulle proposte di leggi e proposte strutturali. Cifarelli ha contestato alla Giunta regionale i tempi spropositati (3 anni) per la redazione del Piano strategico, nel quale sono contemplati i problemi ma non le soluzioni che si intendono adottare; le politiche di sviluppo sono ritenute “inesistenti” e mancano incentivi per la riconversione. La politica dei Bonus è definita “fumo negli occhi”, con una distribuzione che non fa distinzioni tra i cittadini. Cifarelli ha evidenziato che è “più facile elargire bonus che far funzionare gli ospedali”. In merito alla sanità lucana, ha evidenziato che non c’è un piano sanitario; ha poi reso noto il dato dell’Osservatorio GIMBE che attesta ad 84 milioni di euro la mobilità passiva registrata, “autentico salasso per le casse regionali”. Ha poi evidenziato i tagli ai Piani sociali di zona, la mancata innovazione in agricoltura e la situazione di stallo dell’Università degli Studi della Basilicata. Nonostante le promesse del presidente Bardi non c’è stata continuità al progetto Matera 2019. Nelle sue conclusioni Cifarelli ha auspicato l’unità del centrosinistra, precondizione per vincere le elezioni regionali, oltre all’assoluta necessità di non sprecare l’esperienza e le proposte elaborate nell’ultimo quinquennio.

Franco Lomonaco, intervenuto dal pubblico, ha evidenziato la necessità di un confronto quotidiano se si vuole determinare il cambiamento; Angelo Dichio, a sua volta, ha ribadito il bisogno di arrivare alla gente per far conoscere la propria attività politica. Vito Martiello ha chiesto informazioni sulla vertenza relativa allo stabilimento Ferrosud di Matera: Cifarelli ha reso noto che sono state acquisite commesse e che saranno effettuate assunzioni.

Prima di concludere il consigliere regionale ha ringraziato Angelo Garbellano e Francesco Bianco per la loro preziosa collaborazione.