MONTESCAGLIOSO: Presentazione candidati Marrese, Racamato, Cifarelli – Regionali 2024

In via Carlo D’Alessio a Montescaglioso è stato inaugurato ufficialmente il comitato elettorale del Partito Democratico per le elezioni regionali 2024: erano presenti il candidato Presidente della Giunta Regionale Piero Marrese ed i candidati consiglieri Gianna Racamato e Roberto Cifarelli. All’iniziativa hanno partecipato numerosi iscritti, simpatizzanti e cittadini. La serie degli interventi è stata aperta dal segretario cittadino del Partito Democratico di Montescaglioso (MT) Antonello Arturo Oliva; nel suo messaggio di saluto ha evidenziato l’opportunità di scegliere chi ha ampiamente dimostrato, in qualità di amministratore, di vivere la quotidianità della Basilicata, ascoltando e fornendo risposte alle esigenze delle persone. “La Basilicata ha bisogno di un Presidente autorevole e noi abbiamo l’opportunità di scegliere un grande amministratore come Piero Marrese” ha affermato nell’occasione.

Claudio Scarnato, segretario provinciale del PD, nel suo discorso ha evidenziato come la lista elettorale sia composta da 4 donne e 3 uomini, in controtendenza con le altre liste. In riferimento alla candidata Gianna Racamato, insegnante e consigliera comunale di Montescaglioso, ha evidenziato la sua grande forza, passione, voglia di fare e lealtà. Allo stesso tempo ha sottolineato la validità e l’affidabilità del candidato Roberto Cifarelli, consigliere regionale uscente, protagonista di un attento lavoro consiliare nella legislatura appena conclusa.

Gianna Racamato, dal 2016 consigliera comunale di Montescaglioso e dal 2021 presidente della Fondazione Orchestra Lucana, ha evidenziato quelli che sono le priorità da adottare nelle politiche regionali: sostegno alle attività culturali, rispetto e tutela dell’ambiente, aiuto concreto alle famiglie che vivono il problema della disabilità. Ha, inoltre, sollevato il problema dell’emigrazione giovanile, della mancanza di opportunità lavorative per i giovani e dello spopolamento demografico.

Il consigliere regionale uscente Roberto Cifarelli ha rievocato alcuni avvenimenti dell’ultima legislatura, affrontata tra i banchi della minoranza senza mai tradire il mandato ricevuto dagli elettori. Ha fatto riferimento all’autonomia differenziata, vera secessione Nord/Sud; ha sottolineato la mancanza di stabilità e programmazione da parte della Giunta regionale di centrodestra. Ha lamentato la mancata continuità al progetto Matera 2019, oltre all’assenza di un piano sanitario. Ha poi ricordato un dato statistico: dopo 24 anni la provincia di Matera torna ad avere un candidato Presidente della Giunta; ultimo, in ordine di tempo, il montese Filippo Bubbico, eletto nel 2000, presente all’incontro.

Piero Marrese, dal 2018 presidente della Provincia di Matera, ha dapprima reso noti lavori stradali che interesseranno l’abitato di Montescaglioso; ha poi evidenziato l’importanza di un nuovo impegno e di un nuovo percorso innovativo per un’inversione di tendenza ed un vero sviluppo della Lucania. Ha poi affermato di aver raccolto la stima, la fiducia e l’entusiasmo dei cittadini incontrati, a conferma del desiderio di un vero cambiamento.

Tra il pubblico che ha partecipato all’incontro la candidata consigliera alle Regionali Filomena Silvaggi (Movimento 5 Stelle) e Beatrice Difesca, presidente dell’Assemblea provinciale PD.

(Nella foto, da sinistra, R. Cifarelli, G. Racamato, P. Marrese, A.Oliva)