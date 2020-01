La questione relativa all’invio alla cittadinanza montese, da parte del Comune di Montescaglioso, di circa 4.000 cartelle di accertamento IMU, IMU AGRICOLA, TARES e TASI relative all’anno 2014, continua ad alimentare la discussione politica locale. I consiglieri di opposizione “Monte in Testa”, Rosa Anna Cifarelli, Gianna Racamato, Raffaele Rizzi e Pina Venezia, nei giorni scorsi avevano criticato fortemente tale operazione ed evidenziato irregolarità presenti nelle cartelle, a firma del dirigente del servizio economia e finanza Domenico Didio, come nel caso dell’applicazione errata dell’aliquota “IMU Agricola” prevista ex lege al 7,6 x 1000 in luogo dell’aliquota del 10,6 x 1000 (come invece indicato negli avvisi di accertamento). Era stata anche sottolineata la spesa per gli invii delle cartelle esattoriali, ammontante ad Euro 21.079,40 Euro (+ IVA). A tal proposito il gruppo consiliare aveva richiesto sia la convocazione di un Consiglio Comunale aperto all’intervento della cittadinanza montese sia la sospensione immediata dell’efficacia degli avvisi di accertamento da parte dell’Ente impositore a piena tutela dei cittadini contribuenti e dello stesso ente. I consiglieri di minoranza, inoltre, hanno inviato un esposto all’Autorità Garante del Contribuente presso la sede di Potenza affinché siano effettuate le necessarie verifiche e controlli per la tutela della legalità. Nel documento i consiglieri hanno sottolineato i vizi presenti nella quasi totalità degli atti (richiesta di pagamento già effettuato nei termini di legge, erronea determinazione delle aliquote dovute ed applicate, erronea individuazione dei soggetti passivi delle imposte richieste etc) oltre alle forti ricadute negative sia sull’intera economia cittadina, già in forte difficoltà per l’ostica situazione economica del momento sia sulle fasce più deboli e indifese della popolazione, tra le quali compaiono destinatari degli accertamenti che sono privi di strumenti culturali e tecnici per far valere le proprie ragioni.

La presidente del Consiglio Comunale Paola Andriulli, in data 28.01.2020, ha provveduto a dare risposta alla richiesta di convocazione del consiglio comunale avanzata da “Monte in Testa”. Il documento è stato, inoltre, inviato al gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, al Segretario generale, ai capogruppo di “Rinascita Montese” ed “Alleanza per Montescaglioso”.

Nella comunicazione si afferma che “non è possibile dare corso alla richiesta in quanto, la materia oggetto di direttive e impegno al Sindaco e alla giunta in ordine agli avvisi di accertamento, rientra nelle competenze esclusive dell’OSL (Organo Straordinario di Liquidazione (n.d.r.), trattandosi di accertamenti antecedenti al 3l.12.2017 e quindi alla dichiarazione del dissesto finanziario.” In merito alla richiesta di sospensione si afferma che “[…i problemi sollevati dai contribuenti sono oggetto di istruttoria e valutazione degli uffici e sono risolti in rettifica, senza la necessità di intraprendere ulteriori iniziative e azioni per sospendere gli avvisi che, per come innanzi affermato rientrano nella competenza dell’OSL.”]

I consiglieri del gruppo Monte in Testa hanno prontamente replicato con un comunicato dal titolo “NON C’È PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE”. Nel documento ribadiscono la notevole importanza di un Consiglio Comunale ad hoc, a difesa dei cittadini, per impegnare formalmente il Sindaco e la sua Giunta Comunale; di attivarsi per sospendere immediatamente l’efficacia degli avvisi di accertamento da parte dell’Ente impositore “a tutela dei cittadini che hanno regolarmente adempiuto al proprio dovere di contribuente e dell’ente stesso”; di adottare le necessarie azioni per la risoluzione in autotutela dei disagi e problemi causati alla cittadinanza destinataria degli avvisi di accertamento “palesemente errati”; dell’accertamento delle eventuali responsabilità “di chi ha elaborato e prodotto un numero così elevato di accertamenti (oltre 4000) palesemente sbagliati con conseguenti danni alle già precarie casse comunali”; dell’adozione di una Variazione di Bilancio che consenta il ripristino della copertura delle somme già impegnate per l’emissione e la successiva spedizione degli avvisi di accertamento.

In merito alla comunicazione firmata dalla Presidente del Consiglio Comunale Andriulli, fermo restando la serietà dell’argomento, tale risposta è ritenuta “grottesca, quasi comica”. Si evidenzia come l’attuale Amministrazione Comunale non si assuma responsabilità e le affidi all’Organismo Straordinario di Liquidazione, composto da 3 Commissari Prefettizi (il cui costo di circa € 90.000 l’anno grava sul bilancio corrente dell’ente). La loro presenza a Montescaglioso è dovuta alla dichiarazione di dissesto finanziario, avvenuta nel dicembre 2017, con decisione assunta dall’Amministrazione Zito. Si precisa, inoltre, che gli accertamenti tributari sono stati effettuati dagli uffici comunali e supportati da una società esterna incaricata dall’attuale amministrazione; infine si ritiene “una grave responsabilità rifiutarsi di incontrare i cittadini in un Consiglio Comunale per scusarsi dei disagi arrecati e per indicare dei percorsi virtuosi e semplici per risolvere imbarazzanti vicende.”

Per tali motivi è ancora una volta ribadita la legittima richiesta, al Sindaco e alla Giunta, di impegnarsi per la difesa dei cittadini “con atti e non a parole, a trovare una reale soluzione alla problematica delle cosiddette “Cartelle Pazze”.

Il comunicato si conclude con un invito alla Presidente del Consiglio Comunale, ovvero quello di recarsi negli Uffici Comunali “quando ci sono decine di cittadini risentiti, disorientati e vessati ad elemosinare attenzione per capire che cosa fare con le “letterine” recapitate aventi il logo del Comune di Montescaglioso, allora, forse, ma proprio forse, non riterrebbe inutile organizzare un Consiglio Comunale per spiegare i fatti. Riteniamo che la sensibilità e la competenza della signora Andriulli avrebbe dovuto indurla a farsi carico in autonomia a convocare un Consiglio Comunale ad hoc individuando lei stessa, visto il ruolo, l’ordine del giorno più opportuno, …………ma siamo fiduciosi che potrebbe sempre farlo!