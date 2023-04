Montescaglioso (MT): Presentato libro di P. De Sarlo su PNRR

Il saggio “Bla bla bla Sud. Perché il PNRR non salverà il Sud e il paese” di Pietro De Sarlo (Altrimedia edizioni, 2022) è stato presentato nel corso di un incontro pubblico svoltosi presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT). Pietro De Sarlo, ingegnere minerario, ha maturato importanti esperienze nell’ambito del controllo e della pianificazione aziendale, tra le altre, presso ENI Group, Gruppo Ras (Allianz), Gruppo Poste Italiane, Lombardia Informatica e Fininvest Italia. E’ stato, inoltre, amministratore di numerose società. L’iniziativa era inserita nel ciclo di incontri e laboratori, aperti ed inclusivi, “Sud chiama Sud” e realizzata dall’associazione “Penso Struttura – Centro culturale polivalente” in collaborazione con il circolo cittadino del Partito Democratico guidato dal segretario Antonello Arturo Oliva. Quest’ultimo ha aperto i lavori; ha annunciato che domenica 23 aprile 2023 si terrà, nuovamente a Montescaglioso, un incontro pubblico nel quale si discuterà di autonomia differenziata. Sarà presente Roberto Cifarelli, consigliere regionale del PD. Il project manager Vito Epifania (Altrimedia) ha moderato la presentazione; ha introdotto i temi del saggio; nello scritto si analizza la situazione meridionale tra realtà e pregiudizi; sono proposti elementi di confronto e si avanzano soluzioni per uno sviluppo possibile che possa limitare le distanze ancora esistenti nel territorio nazionale. Nel suo intervento l’autore De Sarlo ha evidenziato come il nostro Paese sia in continuo cambiamento; tra gli altri ha citato i numeri legati ai dipendenti pubblici e alla previdenza sociale e complementare in Italia e in altri Paesi Europei. Ha invitato a non dare spazio ai pregiudizi verso il Sud dell’Italia ed elogiato quanto compiuto da Carlo Azeglio Ciampi (Presidente della Repubblica dal 1999 al 2006) e David Sassoli (presidente del Parlamento europeo dal 2019 al 2022). De Sarlo ha reso noto di essere tra i promotori di 5 Referendum consultivi, uno dei quali relativo all’ autonomia differenziata.

Il sen. Filippo Bubbico, già Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Viceministro dell’Interno e Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, nel suo intervento ha fatto riferimento ad interventi avviati durante il periodo del mandato regionale; ha sottolineato le problematiche dovute all’attuale pubblica amministrazione e classe dirigente, individuando nell’elevazione tecnologica del settore pubblico un aspetto da rendere maggiormente efficaci. A suo parere le royalties derivanti dalle estrazioni sono utilizzate “come bancomat e non come valore aggiunto”. L’ing. Vincenzo Acito ha evidenziato l’esigenza, da parte della Basilicata, di attrarre professionalità; altra esigenza è legata alla necessità di fare impresa nel territorio; a tal proposito ha fatto riferimento ad Academy ed infrastrutture “immateriali”. Giovanni Lettieri, sindaco di Picerno (PZ) e neo segretario regionale del Partito Democratico, ha fatto riferimento al gap infrastrutturale, sociale ed economico delle regioni meridionali rispetto a quelle del Nord Italia. In merito al PNNR, in qualità di rappresentante dell’ANCI, ha più volte rivolto una richiesta di condivisione progettuale alla Regione Basilicata, non ricevendo il dovuto riscontro. Ha fatto riferimento alle difficoltà dei sindaci nella gestione dei progetti in assenza della necessaria condivisione.