Montescaglioso (MT) – “La Città di Tutti” su criticità della sicurezza degli operatori della raccolta rifiuti urbani.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, ha pubblicato una lettera aperta relativa alla sicurezza delle attività di raccolta dei rifiuti urbani. Di seguito il testo del documento:
“Apprendiamo, ancora una volta, di gravi criticità riguardanti la sicurezza degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti urbani. Come se non bastassero i ritardi nel pagamento degli stipendi, ancora più allarmante è il ripetersi di incidenti sul lavoro.
Agli operatori ed alle altre persone coinvolte nell’incidente avvenuto nella giornata di ieri va il nostro sincero augurio di pronta guarigione. All’assessore competente, invece, rinnoviamo l’invito a vigilare con maggiore attenzione sulle condizioni di sicurezza in cui gli operatori sono costretti a lavorare. Se il vicesindaco ha scelto di soprassedere sul corretto svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, si imponga almeno sul pieno rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.”
A tal proposito il gruppo consiliare ha provveduto ad inviare, al presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, una richiesta di intervento urgente per la messa in sicurezza dello svincolo sulla Strada Provinciale 3. Nel documento ha richiamato l’attenzione sulla “situazione di grave pericolo” nel quale versa lo svincolo di accesso alla zona industriale di Montescaglioso (MT), ubicato lungo la Strada Provinciale 3 e da tempo “segnalato come punto critico per la sicurezza stradale”. “La Città di Tutti” di Montescaglioso evidenzia l’urgenza di “intervenire con lavori strutturali e misure di messa in sicurezza, al fine di prevenire futuri eventi potenzialmente drammatici”.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).