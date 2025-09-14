Montescaglioso (MT) – “La Città di Tutti” e PD locale su situazione del traffico veicolare.

Antonello Oliva, segretario del Circolo cittadino del PD di Montescaglioso, ha affidato ad una lettera aperta, dal titolo “Purtroppo…MONTESCAGLIOSO È CHIUSA!”, le considerazioni del proprio gruppo politico in merito al traffico veicolare cittadino.

Di seguito il testo integrale:

“Con il mercato quindicinale di stamattina, con l’inizio della scuola dei giorni scorsi e anche per la chiusura di via Donizetti causa lavori, sono venute a galla le varie criticità del Piano Traffico: Montescaglioso è chiusa! Ogni volta che ci sono lavori come su Via Donizetti, ma come già accaduto per via San Francesco, siamo al “tutti contro tutti” con:

– i cittadini costretti a fare conti con Google Maps per trovare una via di uscita dal labirinto;

– perdite economiche per le varie attività commerciali chiuse o a mezzo servizio;

– Zero sicurezza con elevato rischio per autoambulanze di perdere tempo prezioso per assistere chi ha bisogno.

Il tutto stamattina amplificato con il mercato, che l’amministrazione avrebbe dovuto gestire per tempo. Senza una presa d’atto e un’assunzione di responsabilità su un Piano Traffico che ha prodotto tanto rumore per nulla, Montescaglioso resterà, purtroppo, chiusa. L’occasione è utile per rivedere le scelte fatte sullo “sperimentale” Piano Traffico: parliamone!”

Sulla stessa tematica il comunicato diffuso dal gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti”, dal titolo “Mercato e viabilità: una scelta discutibile”:

“Era davvero indispensabile svolgere anche oggi [14 settembre, n.d.r.] il mercato lungo viale Giovanni XXIII e via Santa Lucia, nonostante i lavori in corso in via G. Donizetti? Lasciamo stare gli automobilisti, ormai rassegnati al caos settimanale. Dimentichiamoci pure dei turisti che avevano scelto di trascorrere la giornata festiva nel nostro centro storico. Ma qualcuno si è preoccupato di informare le autorità d’emergenza della sostanziale impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere il cuore della città?

Perché sì, “tanto non succede mai nulla”… Finché succede”.