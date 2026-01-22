Montescaglioso (MT) – Incontro consiglieri regionali PD – Basilicata Democratica

Il Gruppo PD della Regione Basilicata e Basilicata Democratica – Piero Marrese Presidente, nell’ambito di un percorso pubblico di ascolto, confronto e proposta per la Basilicata del futuro, hanno organizzato un incontro pubblico, che si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT).
Interverranno i consiglieri regionali Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza e Piero Marrese.
Lo scorso 09 gennaio l’iniziativa si è già svolta presso il circolo PD di Salandra (MT) mentre lo scorso 15 gennaio si è tenuta presso la sala consiliare di Avigliano (PZ).
