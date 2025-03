Montescaglioso (MT) – Gruppo minoranza consiliare “Città di Tutti” su evento franoso zona Lucito.

Nei giorni scorsi, a Montescaglioso (MT), in contrada Lucito, si è verificato il crollo di una parte di terreno roccioso sovrastante una cavità. Per questo motivo è stato ritenuto necessario procedere alla evacuazione di cinque immobili privati ubicati nella zona interessata dal crollo. Allo stesso tempo 5 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti”, in merito a tale evento, ha diffuso una lettera aperta nella quale esprime “la propria sincera solidarietà alle famiglie costrette ad abbandonare le loro abitazioni a causa dell’ennesimo evento franoso che ha colpito la nostra città. In questo particolare momento, il nostro augurio è che possano rientrarvi il prima possibile ed in piena sicurezza.

Nel frattempo, chiediamo all’amministrazione comunale di intraprendere ogni azione necessaria per garantire che i bisogni delle famiglie coinvolte vengano soddisfatti tempestivamente, in attesa di capire i tempi necessari per il ritorno alla normalità.

Auspichiamo inoltre che i nuovi fondi richiesti alla Regione Basilicata arrivino quanto prima, ma soprattutto chiediamo che vengano utilizzati in maniera più efficace e mirata rispetto agli ultimi 800.000 euro. Soldi ricevuti per contrastare il rischio idrogeologico di contrada Lucito ma destinati […], al rifacimento delle strade limitrofe.

Rendere “bella” la nostra città è importante, ma renderla sicura deve essere una priorità assoluta.”